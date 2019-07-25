Суд отклонил иск Медведчука к ЦИК и 105-му окружкому

Шестой апелляционный административный суд города Киев оставил без рассмотрения исковое заявление Сергея Медведчука, который всячески затягивает процесс установления результатов голосования на 105 округе.

Согласно данным оригинала протокола здесь победила представительница Оппозиционного блока Виктория Гриб.

Второе место занял Сергей Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Суд отклонил иск Сергея Медведчука Капитал

Медведчук требовал от суда признать противоправными действия ЦИК и председателя ОИК округа 105 Николая Черничкина. Шестой апелляционный административный суд постановил оставить исковое заявление Медведчука без рассмотрения.

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