Суд ООН выдвинул требования России по Меджлису: названы сроки

Международный суд ООН потребовал от России выполнить приказ о возобновлении работы Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

"Только что мы получили письмо от Международного суда ООН, в котором суд сообщил нам, что направил в РФ требование, сформулированное в присущей суду консервативно-дипломатической манере, по выполнению обязательного пункта приказа ООН о возобновлении действия Меджлиса", - написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

По ее словам, для Украины было очевидно, что РФ не собиралась отменять действие дискриминационной запрета деятельности Меджлиса.

"19 апреля этого года мы обратились в Суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с Приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 о применении временных мер", – отметила Зеркаль.

Она добавила, что в переписке с международным органом Россия "пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации".

"Эти объяснения не отвлекли внимание суда от главного - приказ суда не выполнено. Своим письмом Суд удовлетворил нашу просьбу и прямо обратил внимание России, что приказ является обязательным, требование возобновить действие Меджлиса - четким и требует принятия конкретных мер. Россия должна принять эти меры и проинформировать Суд о них до 19 января 2019 года", - заявила замглавы украинского МИД.

Зеркаль также заявила, что это важный инструмент борьбы за права коренного населения Крыма и восстановление действия органов, которые имеют наибольшую легитимность среди крымских татар.

"Этим Суд также напомнил России, что судебные решения следует уважать и выполнять - и приказы суда ООН и решения Стокгольмского арбитражного института и многих других судебных инстанций, в которых рассматриваются дела против России", – резюмировала Зеркаль.

Напомним, в июне глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина подготовила в Международный суд ООН в Гааге завершенный иск против России за нарушение двух конвенций Организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ признала Меджлис в Крыму экстремистской организацией в 2016 году. К 2018 году Россия изменила демографическую ситуацию на полуострове, так как завезла 250 тысяч человек из ОРДЛО и еще около 300 тысяч россиян.

При этом коренное население Крыма страна-агрессор буквально выдавливает с полуострова. Российские "власти" массово проводят у них обыски и задерживают. В конце июня в Крыму зарезали целую семью крымских татар.