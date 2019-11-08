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8 ноября • обновлено в 19:33
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"Россия ответит": Украину поздравили с победой в ООН в иске по Донбассу

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Решение Международного суда ООН о признании юрисдикции по жалобе Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин на странице в Twitter, добавив, что такое решение "будет очень дорого стоить России во всех смыслах".

"Сегодняшнее решение... является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться", – написал Климкин.

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Он поблагодарил всю украинскую команду за то, что довели дело в Международном суде ООН до очень важной победы.

"Это – невероятная команда, без комплиментов", – подчеркнул экс-министр.

Иллюстрация. Международный суд ООН

Иллюстрация. Международный суд ООН

UN News

В свою очередь заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что решение Международного суда ООН может позитивно повлиять на вопрос создания специального трибунала по рассмотрению кейса о сбитом лайнере Малазийских авиалиний MH17 в небе над Донбассом, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что это важно не только для Украины, думаю, что это также важно для Нидерландов. Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать и создаем специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", – сказала Зеркаль на брифинге в Гааге (Нидерланды).

По ее словам, Международный суд ООН будет слушать это дело, что, возможно, будет иметь влияние на позицию РФ в Совбезе ООН.

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"Это [решение] означает, что Россия будет нести ответственность, и будет оправдываться перед Международным судом за то, как она поставляла оружие в Украину…

Это означает, что и суд, и международное сообщество будут в состоянии своими глазами видеть, что происходило, иметь доступ ко всем материалам, тем более это может иметь влияние на дальнейшее рассмотрение вопросов создания того же трибунала в рамках Совета безопасности ООН", – подытожила Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года с требованием возместить убытки за длительные и систематические нарушения обеих конвенций.

  • В МИД России отбросили любые обвинения, заявив, что "Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей".

  • 12 июня 2018 года она подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

  • Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич тогда прогнозировал, что официальный Киев имеет возможность нанести болезненный удар Кремлю сотнями исков от украинских субъектов хозяйствования.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Елена Зеркаль Павел Климкин
Место
Украина
Тег
Международный суд ООН
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