России отказали трижды: появился текст решения суда ООН по Украине. Официальный документ

В пятницу, 8 ноября, была опубликована резолютивная часть решения Международного Суда ООН о признании юрисдикции по жалобе Украины против России по Донбассу и Крыму.

Фотокопию решения на своей странице в Facebook обнародовала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Буквально вчера мы с вами обсуждали, какую сторону выберет суд. А уже сегодня суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины, став на сторону каждого пострадавшего на Донбассе и их семей, за каждого крымского татарина и этнического украинца, которые сегодня находятся во временно оккупированном Крыму", – написала она.

Международный суд ООН Коллаж

Судовое постановление facebook.com/lana.zerkal

Зеркаль такжеперевела резолютивную часть решения:

Суд,

(1) Тринадцатью голосами к трем,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у Суда юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма;

(2) Тринадцатью голосами к трем,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма;

(3) Пятнадцатью голосами к одному,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у Суда юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(4) Единогласно,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости Иска Украины в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(5) Пятнадцатью голосами к одному,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по настоящей Конвенции, а также о приемлемости иска в части этих требований.

Далее суд должен установить крайний срок для представления Российской Федерацией контрмеморандума. Также суд проведет слушания по сути, на которых Украина сможет представить свое полное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года с требованием возместить убытки за длительные и систематические нарушения обеих конвенций.

В МИД России отбросили любые обвинения, заявив, что "Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей".

12 июня 2018 года она подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич тогда прогнозировал, что официальный Киев имеет возможность нанести болезненный удар Кремлю сотнями исков от украинских субъектов хозяйствования.

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