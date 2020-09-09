Суд обязал СБУ открыть производство по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже

Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.

Об этом в Facebook 9 сентября сообщил нардеп из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев. Он уточнил, что расследование будет идти по статьям 111 и 114 УК.

"Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам", – написал политик.

Судебное постановление. Facebook / Владимир Арьев

Постановление суда. Facebook / Владимир Арьев

Заявление истца. Facebook / Владимир Арьев

Реакция Ермака

Глава Офиса президента в комментарии LB.ua заявил, что считает открытие дела политическим пиаром.

Как подчеркнул политик, действующее процессуальное законодательство предоставляет любому человеку механизм внесения в ЕРДР сведений на основе любой информации.

"Этим процессуальным механизмом часто пользуются политики в пиар-целях, чтобы заявить в телеэфирах о якобы открытом уголовном производстве. Никакой реальной перспективы, реального содержания в такой активности нет", – подчеркнул Ермак.

Он пояснил, что такой процессуальный механизм был создан, чтобы защитить права потерпевших лиц от бездействия следственных органов, которые могли игнорировать реальные правонарушения.

"Однако циничное его использование политиками ради агитационной деятельности дискредитирует этот процессуальный механизм. Все уполномоченные лица, которые реально допущены к информации о деятельности специальных служб нашего государства, уже неоднократно опровергали ложные сообщения в СМИ о некой "операции" с "вагнеровцами". Сказать что-то больше уже просто нельзя, потому что все уже сказано", – подчеркнул Ермак.

Отметим, боевики российской ПВК Вагнера были задержаны в Беларуси 29 июля. Позже выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Предварительно, операцию по их задержанию могла готовить Служба безопасности Украины, однако ее отменили. По неподтвержденным данным, к этому может быть причастен глава ОП.

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Напомним, что ранее Арьев опубликовал видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был задержан среди боевиков ЧВК Вагенра в Беларуси.

Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев" и билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Ранее нардеп опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о специальной операции СБУ по задержанию наемников с российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону подтвердил информацию о проведении и срыве спецоперации по выманиванию “вагнеровцев” в Украину.

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