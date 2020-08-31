Суд Лондона направил документы по иску Суркиса к Гонтаревой в Украину

Высокий суд Лондона направил пятому президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний, в котором фигурирует экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Об этом сообщили изданию "Гордон" в лондонском офисе глобальной юридической компании Reed Smith LLP, которая представляет интересы Суркиса и компаний Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP.

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", – говорится в сообщении.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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Reed Smith LLP – глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате – более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является крупнейшим, в нем работает более 350 юристов.

Напомним, Игорь Суркис и 6 аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск в Высокий суд Лондона 17 декабря 2019 года.

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