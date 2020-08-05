Суд Киева попросили аннулировать партию "Слуга народа"

В ОАСК подали иск с требованием аннулировать партию "Слуга народа".

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием аннулировать регистрационное свидетельство партии "Слуга народа".

Как сообщается на сайте ОАСК, ответчиком указано Министерство юстиции Украины.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста касательно невыполнения положений статьи закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа"", – сказано в сообщении.

Также истец просит суд обязать Минюст подать в суд представление об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по указанному иску.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" планирует собрать представителей избирательных штабов на всеукраинский съезд, который, предварительно, состоится 21 августа.