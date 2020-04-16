Суд избрал меру пресечения Черновол: экс-нардепа подозревают в убийстве

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июня.

Черновол обязана носить электронный браслет, не покидать места проживания, сдать документы для выезда за границу, прибывать по первому вызову следователя и воздержаться от общения со свидетелями.

На домашнем аресте настаивала сторона гособвинения. Сама Черновол требовала освободить ее от ответственности в рамках амнистии участникам Майдана.

Татьяна Черновол

"Мне все равно, какое решение вы примете… Потому что я тут не жертва, я тут победитель… Это дело не против майдановцев, а против всех, у кого есть чувство национального достоинства", – заявила она.

По словам подсудимой, нет причинно-следственной связи между смертью человека, который погиб в результате пожара в офисе Партии регионов во время Революции достоинства в 2014 году, и ее действиями.

"Действия, которые мне инкриминируются – это самозащита", – утверждает Черновол.

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