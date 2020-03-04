Суд дал ход скандальному делу о критике Зеленского офицером ВСУ

Окружной административный суд Киева 3 марта открыл производство по иску майора ВСУ Романа Ковалева против командующего Сухопутных войск Александра Сирского. Ранее он объявил Ковалеву выговор за критику президента Владимира Зеленского.
Как написал майор на своей странице в Facebook, его цель – добиться признания приказа Сирского противоправным и отменить предусмотренные документом решения.
Роман Ковалев
"Уже больше месяца продолжается наша борьба за право военнослужащих на свободу слова. Право, которое предоставлено и гарантировано нам Конституцией и международными соглашениями. Наличие такой свободы в армии гарантирует, прежде всего то, что армия никогда не станет инструментом борьбы диктатора со своим народом и военные никогда не применят оружие против гражданского населения. Дело о свободе слова военных – это вопрос национальной безопасности государства", – отметил Ковалев.
Суд взялся за дело майора ВСУ Ковалева
Facebook Романа Ковалева
Майор уточнил, что теперь остается ждать дату первого заседания по резонансному делу, и заверил, что настроен только на победу в суде.
"Проиграть я не имею права, потому что если это произойдет, то будет создан прецедент, по которому власть будет штамповать судебные решения одно за другим против любого военного, который выскажет открыто свое недовольство тем, что происходит в стране. А за ними и против гражданских. А там и диктатура", – поделился опасениями майор ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
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