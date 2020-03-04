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4 марта • обновлено в 11:32
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Суд дал ход скандальному делу о критике Зеленского офицером ВСУ

4.6т
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Окружной административный суд Киева 3 марта открыл производство по иску майора ВСУ Романа Ковалева против командующего Сухопутных войск Александра Сирского. Ранее он объявил Ковалеву выговор за критику президента Владимира Зеленского.

Как написал майор на своей странице в Facebook, его цель – добиться признания приказа Сирского противоправным и отменить предусмотренные документом решения.

Роман Ковалев

Роман Ковалев

"Уже больше месяца продолжается наша борьба за право военнослужащих на свободу слова. Право, которое предоставлено и гарантировано нам Конституцией и международными соглашениями. Наличие такой свободы в армии гарантирует, прежде всего то, что армия никогда не станет инструментом борьбы диктатора со своим народом и военные никогда не применят оружие против гражданского населения. Дело о свободе слова военных – это вопрос национальной безопасности государства", – отметил Ковалев.

Суд взялся за дело майора ВСУ Ковалева

Суд взялся за дело майора ВСУ Ковалева

Facebook Романа Ковалева

Майор уточнил, что теперь остается ждать дату первого заседания по резонансному делу, и заверил, что настроен только на победу в суде.

"Проиграть я не имею права, потому что если это произойдет, то будет создан прецедент, по которому власть будет штамповать судебные решения одно за другим против любого военного, который выскажет открыто свое недовольство тем, что происходит в стране. А за ними и против гражданских. А там и диктатура", – поделился опасениями майор ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Александр Сирский Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Махно Володимир
Махно Володимир
Всячески поддержим Ковалева! Он прав на 200%!
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Махно Володимир, да нacpaть тебе на него, ты поддерживаешь все что против зеленского
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ницист Ковалев, а разве нюрнбергский трибунал не лишил вас животных прав человека?!?)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
прежде всего то, что армия никогда не станет инструментом борьбы диктатора со своим народом и военные никогда не применят оружие против гражданского населения....вот оно что Михалыч...
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