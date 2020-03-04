Суд дал ход скандальному делу о критике Зеленского офицером ВСУ

Окружной административный суд Киева 3 марта открыл производство по иску майора ВСУ Романа Ковалева против командующего Сухопутных войск Александра Сирского. Ранее он объявил Ковалеву выговор за критику президента Владимира Зеленского.

Как написал майор на своей странице в Facebook, его цель – добиться признания приказа Сирского противоправным и отменить предусмотренные документом решения.

Роман Ковалев

"Уже больше месяца продолжается наша борьба за право военнослужащих на свободу слова. Право, которое предоставлено и гарантировано нам Конституцией и международными соглашениями. Наличие такой свободы в армии гарантирует, прежде всего то, что армия никогда не станет инструментом борьбы диктатора со своим народом и военные никогда не применят оружие против гражданского населения. Дело о свободе слова военных – это вопрос национальной безопасности государства", – отметил Ковалев.

Суд взялся за дело майора ВСУ Ковалева Facebook Романа Ковалева

Майор уточнил, что теперь остается ждать дату первого заседания по резонансному делу, и заверил, что настроен только на победу в суде.

"Проиграть я не имею права, потому что если это произойдет, то будет создан прецедент, по которому власть будет штамповать судебные решения одно за другим против любого военного, который выскажет открыто свое недовольство тем, что происходит в стране. А за ними и против гражданских. А там и диктатура", – поделился опасениями майор ВСУ.

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