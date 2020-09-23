Суд арестовал имущество задержанного нардепа Юрченко, – журналист

Алексей Титофф Политика 13:42, 23.09.2020 Обновлено: 14:36, 23.09.2020

На часть имущества народного депутата Рады от "Слуги народа" Александра Юрченко, который подозревается в коррупции, наложили арест.

Как сообщает Телеграм-канал журналиста Макса Никитюка, относительно ареста решение вынес Высший антикоррупционный суд.

Журналист отметил, что неизвестно о каком имуществе идет речь. По его словам, это может быть недвижимость и денежные средства.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.

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