Суд арестовал имущество задержанного нардепа Юрченко – журналист

На часть имущества народного депутата от "Слуги народа" Рады Александра Юрченко, который подозревается в коррупции, наложили арест.
Как сообщает Телеграм-канал журналиста Макса Никитюка, арест наложен решением Высшего антикоррупционного суда.
Журналист отметил, что неизвестно о каком имуществе идет речь. По его словам, это может быть недвижимость и денежные средства.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.
17 сентября Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко отправится в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.