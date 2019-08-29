"Стыдно за слова": "слуга народа" оправдался за матерные СМС в Раде

Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий оправдался за нецензурные высказывания в переписке о возможном министре здравоохранения.

Соответствующее заявление сделал он в комментарии "Украинской правде" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне стыдно за слова, а не за переписку. Потому что это моя личная переписка с моим личным другом. Это первое. Во-вторых, в течение трех суток, 24 часа в сутки, меня обвиняло полстраны в том, что я поддерживаю назначение Ульяны Супрун, а я поддерживаю совсем другого человека. Об этом и написал, но в той форме, в которой был задан вопрос. Поэтому такие слова, публично то точно нельзя, но это, еще раз подчеркиваю, моя личная переписка. И не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом", – подчеркнул нардеп.

Радуцкий оправдался за матерные СМС в Раде

Радуцкий также обратил внимание на то, что к Ульяне Супрун, которая исполняла обязанности главы Минздрава, относится с большим уважением и речь в переписке шла вовсе не о ней.

"Он спросил в таком тоне, я в таком тоне ответил, но я понимаю, что надо сдерживаться. Я сегодня вижу личного у меня уже ничего не осталось. Еще одно хочу добавить, что как к человеку, к госпоже Супрун всегда относился с очень большим уважением. И это вообще, если вы почитаете содержание переписки, то не о Супрун идет речь. Вы помните, там вопрос и был ответ. О Черненко: так это действительно наша кандидатура, которую мы будем выдвигать. Поэтому здесь никакого, знаете, чего-то такого нет. Это имеется в виду, что меня обвиняют в том, что я лоббирую Супрун, а я говорю нет, мой человек – это госпожа Черненко", – пояснил он.

Напомним, Радуцкого засекли за написанием матерного СМС. Его собеседник написал: "А то все п*здят про Супрун". "Х*й им в ж*пу!" – ответил нардеп.

"Соромно за слова, а не за переписку" - Радуцький про скандальну переписку pic.twitter.com/HzDzzPOd7C — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая засветила в Раде переписку о "перевороте Порошенко".

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