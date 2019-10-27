"Стыд за президента!" Сенцов жестко высказался о скандале с Зеленским на Донбассе

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд из-за поведения президента Украины Владимира Зеленского.

Об это он написал в Facebook, комментируя перепалку президента с вооруженными националистами в Золотом на Донбассе. Ситуация вызвала общественный и международный резонанс.

Олег Сенцов twitter.com

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", – заявил Сенцов.

Напомним, что 26 октября Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар.

Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.

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