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27 октября • обновлено в 10:27
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"Стыд за президента!" Сенцов жестко высказался о скандале с Зеленским на Донбассе

8.3т Читать материал на украинском

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд из-за поведения президента Украины Владимира Зеленского.

Об это он написал в Facebook, комментируя перепалку президента с вооруженными националистами в Золотом на Донбассе. Ситуация вызвала общественный и международный резонанс.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

twitter.com

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"Ничего страшного": Сенцов неожиданно высказался о встрече Зеленского с Путиным

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", – заявил Сенцов.

Напомним, что 26 октября Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Олег Сенцов Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Формула Штайнмайера
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Пигин Макс
Пигин Макс
Все х0хлы такие неблагодарные. Зеля его из цепких лап Мордора освободил, а он его вон как...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зе не лох! Он - поц!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, привет,скотина одичалая...шмурдяк у тебя на завтрак с дихлофосом?вставляет?
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
А царь ведь не настоящий!!!!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Panchenko Anatoliy, ИУДЕЙСКИЙ!!!
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