Сценарий Москвы: раскрыт замысел Медведчука по возвращению Донбасса

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, заявляя о возвращении временно оккупированного Донбасса в Украину, ведет двойную игру.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук, отметив влияние Кремля.

"Во-первых, это принуждение к сценарию, который пишут в Москве. В Кремле все время говорят, что не являются стороной конфликта, и Украина должна договариваться с боевиками. Что в таком случае, собственно, и произойдет. А во-вторых, это способ давления на кандидатов в президенты, чтобы они перед выборами приняли конкретное решение: соглашаться или нет на такое предложение", – рассказал нардеп.

Тымчук добавил, что условия, которые выдвинул Медведчук, текущий созыв Верховной Рады не примет.

"Это прицел на парламентские выборы, которые пройдут осенью. Нынешний состав ВР вряд ли поддержит решение о предоставлении Донецку и Луганску автономии. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Для таких изменений необходимо пророссийское большинство в Раде. Посмотрим, какие расклады будут осенью", – подытожил он.

Виктор Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук заявил, что "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии.

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