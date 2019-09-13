"Сценарий Абхазии и Приднестровья": Зеленский заявил об опасности миротворцев на Донбассе

Появление миротворцев ООН на Донбассе может повторить сценарий Абхазии и Приднестровья.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на форуме YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.

Глава государства отметил, что осторожно относится к теме ввода миротворцев на Донбасс. Он подчеркнул, что не хочет повторения сценария, когда миротворцы станут на линии разграничения и никуда не пойдут, потому что их не пускают.

"На данный момент я не поднимаю тему миротворцев. Но я приглашаю миротворцев на границу Украины с Россией. Такую миссию мы видим и приветствуем", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отличился необычным выступлением на форуме YES в Киеве. Произносить речь он начала на чистом английском языке.

Отметим, что бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов открыл конференцию YES (Ялтинская европейская стратегия) вместо президента Зеленского.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram