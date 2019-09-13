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13 сентября • обновлено в 11:39
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"Сценарий Абхазии и Приднестровья": Зеленский заявил об опасности миротворцев на Донбассе

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Появление миротворцев ООН на Донбассе может повторить сценарий Абхазии и Приднестровья.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на форуме YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.

Глава государства отметил, что осторожно относится к теме ввода миротворцев на Донбасс. Он подчеркнул, что не хочет повторения сценария, когда миротворцы станут на линии разграничения и никуда не пойдут, потому что их не пускают.

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"На данный момент я не поднимаю тему миротворцев. Но я приглашаю миротворцев на границу Украины с Россией. Такую миссию мы видим и приветствуем", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отличился необычным выступлением на форуме YES в Киеве. Произносить речь он начала на чистом английском языке.

Отметим, что бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов открыл конференцию YES (Ялтинская европейская стратегия) вместо президента Зеленского.

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Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.

Темы
Форум YES Война на Донбассе Миротворческая миссия ООН Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Донбасс
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филипп филипыч
филипп филипыч
миротворцы в серой зоне не нужны? там что войны нет?) смысл творить мир на границе украины с россией там же боев нет? зеленский палишся, у тебя появляются свои интересы в войне значит)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И еще миротворцы увидят истинную картину кто и как обстреливает Донбасс...ну и по серым зонам будет облом шастать!!!
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