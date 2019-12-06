Сценарии по Донбассу: Зеленскому предложили хитрый план

Украине нужно обсуждать сценарии урегулирования конфликта на Донбассе не с Россией, а со своими западными партнерами – в частности, с Германией и Францией.

С таким предложением выступил в эфире ObozTV эксперт по международной политике Игар Тышкевич. По его мнению, президенту Владимиру Зеленскому не стоит показывать свои сценарии на четырехсторонней встрече в "нормандском формате", которая намечена на 9 декабря в Париже.

"Слава Богу, что они начали говорить про сценарии. Слава Богу, что Минск – это не единственный сценарий. Вопрос: что будет дальше? …Наши сценарии на встрече в "нормандском формате" не должны быть показаны. Наша задача: показать ключевые тезисы на отдельных консультациях с нашими европейскими партнерами", – подчеркнул Тышкевич.

По его словам, в идеале Украина должна провести отдельные переговоры с Германией, и отдельные – с Францией.

Эксперт посоветовал акцентировать внимание на том, какие выгоды получат европейцы от того либо иного плана.

Тышкевич также перечислил три базовых сценарных группы.

"Первая – "ни войны, ни мира". То, что сегодня. Мы показываем, к примеру, где тот же самый немецкий бизнес сможет сегодня зарабатывать в Украине", – пояснил он.

"Второй вариант – предположим, "неукраинский Донбасс". Это может быть отказ Украины от Донбасса, может быть аннексия РФ. Мы показываем опасность каждого из подвариантов. Говорим, что если это произойдет, то Германия потеряет в своих интересах в тех и тех конкретных сферах", – продолжил международник.

"Третий – вариант реинтеграции. Там тоже несколько подвариантов. Это может быть т.н. "троянский конь", когда Россия просто внезапно выходит, без вопросов финансирования, восстановления этих территорий, без переходного периода. Тогда вопрос: что мы будем делать с Донбассом? Окей, показываем опасности и возможности. Дальше – вариант миротворческой миссии. Мы показываем, где Германия может зарабатывать. Где ее интересы? Где Франция может зарабатывать? На чем? Вариант Минских соглашений – чем это опасно сегодня и какие нужно коррективы внести", – заключил Тышкевич.

Зеленскому посоветовали не показывать Путину сценарии по Донбассу facebook.com/pressjfo.news

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