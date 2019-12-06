Сценарии по Донбассу: Зеленскому предложили хитрый план

Украине нужно обсуждать сценарии урегулирования конфликта на Донбассе не с Россией, а со своими западными партнерами – в частности, с Германией и Францией.
С таким предложением выступил в эфире ObozTV эксперт по международной политике Игар Тышкевич. По его мнению, президенту Владимиру Зеленскому не стоит показывать свои сценарии на четырехсторонней встрече в "нормандском формате", которая намечена на 9 декабря в Париже.
"Слава Богу, что они начали говорить про сценарии. Слава Богу, что Минск – это не единственный сценарий. Вопрос: что будет дальше? …Наши сценарии на встрече в "нормандском формате" не должны быть показаны. Наша задача: показать ключевые тезисы на отдельных консультациях с нашими европейскими партнерами", – подчеркнул Тышкевич.
По его словам, в идеале Украина должна провести отдельные переговоры с Германией, и отдельные – с Францией.
Эксперт посоветовал акцентировать внимание на том, какие выгоды получат европейцы от того либо иного плана.
Тышкевич также перечислил три базовых сценарных группы.
"Первая – "ни войны, ни мира". То, что сегодня. Мы показываем, к примеру, где тот же самый немецкий бизнес сможет сегодня зарабатывать в Украине", – пояснил он.
"Второй вариант – предположим, "неукраинский Донбасс". Это может быть отказ Украины от Донбасса, может быть аннексия РФ. Мы показываем опасность каждого из подвариантов. Говорим, что если это произойдет, то Германия потеряет в своих интересах в тех и тех конкретных сферах", – продолжил международник.
"Третий – вариант реинтеграции. Там тоже несколько подвариантов. Это может быть т.н. "троянский конь", когда Россия просто внезапно выходит, без вопросов финансирования, восстановления этих территорий, без переходного периода. Тогда вопрос: что мы будем делать с Донбассом? Окей, показываем опасности и возможности. Дальше – вариант миротворческой миссии. Мы показываем, где Германия может зарабатывать. Где ее интересы? Где Франция может зарабатывать? На чем? Вариант Минских соглашений – чем это опасно сегодня и какие нужно коррективы внести", – заключил Тышкевич.
Зеленскому посоветовали не показывать Путину сценарии по Донбассу
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже.
По словам пресс-секретаря Путина, главной целью переговоров президентов Украины и России станет "попытка найти какие-то решения".
3 декабря при участии Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к саммиту стран "нормандского формата".
На встрече утвердили 5 возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль предупредила, что главная цель для Путина в Париже – добиться снятия санкционного давления со стороны Европы.
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