Но без пива и попкорна: в Раде предложили установить сцену для концертов

В сессионном зале Верховной Рады Украины нужно установить сцену с музыкальным оборудованием и в перерывах между заседаниями проводить концерты.

Такую идею в эфире ObozTV озвучил трижды генеральный прокурор Украины и председатель Союза юристов Святослав Пискун.

Он прокомментировал новый "тренд" в Украине – приходить в политику из шоу-бизнеса.

"Я бы предложил трибуну, где сидит Парубий с двумя вице-спикерами, вообще снять. И сделать там сцену. Нормальную, красивую сцену. Поставить музыкальное оборудование, усилители. И во время перерыва в Верховной Раде депутаты могли бы параллельно заниматься и своей основной работой – давать прекрасные концерты и транслировать их", – сказал Пискун.

"Представляете: "Концерт дает народный депутат Оля Полякова с трибуны Верховной Рады Украины! Это прекрасно", – отметил юрист.

По его мнению, рейтинги телеканала "Рада" после этого взлетят до небес.

На вопрос ведущего, где в таком случае будет размещена фан-зона, Пискун ответил: "Кто не депутаты – будут смотреть с балкона. Бедные люди всегда с балкона смотрят. А депутаты будут сидеть в партере, в лоджиях".

"Вот вы сейчас скажете: Святослав Михайлович, так все начнут пиво носить, попкорн. Нет, не будут. Только пения, только музыка. И на украинском языке", – подчеркнул он.

Инаугурация президента Владимира Зеленского. Верховная Рада Украины twitter.com/AndriyParubiy

OBOZREVATEL напоминает, кто из звезд украинской эстрады может пойти в политику:

Об участии в досрочных парламентских выборах заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук . В мае 2019 года он представил собственную политическую силу "Голос".

Украинский певец и музыкант Виктор Павлик рассказал, что ведет переговоры с лидером партии "Моя стабільність" Василием Журавлевым, однако окончательное решение пока не принято.

По слухам, предложение войти в партийные списки получил и секс-символ украинской эстрады, поп-певец Олег Винник . Впрочем, его продюсер Александр Горбенко назвал эту информацию "полной чушью".

О создании "женской" политической партии неожиданно объявила певица Оля Полякова. При этом в комментарии OBOZREVATEL она указала, что не пойдет на внеочередные выборы 21 июля, а сначала наберется опыта и только тогда может начать свою деятельность в парламенте.

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