Партия Порошенко разработала хартию о необходимости вступления в НАТО

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Евроатлантическая хартия – план действий политических сил, который ускорит вступление Украины в НАТО.

Пятый президент Украины заявил это в обращении на своей странице в Facebook. "События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, а также не за Крымом", – уверен он.

"Главная цель реванша – остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины. Россия понимает, что вступление Украины в эти два союза – это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко

Учитывая угрозы, которые нависли над Украиной, лидер партии "Европейская солидарность" призвал патриотические силы присоединиться к Евроатлантической хартии.

"Именно поэтому "Европейская солидарность", наши дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ – Евроатлантическую хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем великой цели – мира и безопасности через членство в НАТО, благополучия – через вступление в ЕС", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что после 21 апреля реваншисты переходят все красные линии. Атакуется фундамент украинской государственности, значительно укрепленной командой Порошенко за последние пять лет: армия, язык, украинская церковь, а еще декоммунизация, люстрация, энергетическая независимость и другие достижения.

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