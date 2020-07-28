Строительство российских кораблей в Керчи нарушает суверенитет Украины – ЕС

Закладка двух новых боевых кораблей на судостроительном предприятии в Керчи – еще одно подтверждение нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сказано в заявлении ЕС, которое обнародовано 28 июля на сайте Европейской службы внешних действий. Также это является свидетельством продолжающейся милитаризации Крыма Российской Федерацией.

“Продолжающиеся усилия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, а также дальнейшие попытки насильственно интегрировать незаконно аннексированный Крым и Севастополь в состав России представляют собой нарушение международного права”, – сказано в заявлении.

Кроме того, в ЕС назвали еще одну проблему в действиях России на украинском полуострове – ограничение свободы движения для граждан Украины в Крым и обратно.

"Доступ к материковой Украине и право на возвращение в места проживания должен быть обеспечен безусловно и не должен требовать наличия российского паспорта” , – отметили в ЕС.

Также там подчеркнули, что будут ждать прекращения Россией нарушений международного законодательства на Крымском полуострове.

“Европейский Союз является непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – сказано в заявлении ЕС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США и ЕС в очередной раз призвали Россию немедленно вернуть контроль над аннексированным Крымом Украине. Об этом заявила в видеообращении временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.