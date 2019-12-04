"Строительство Приднестровья": Тука сделал громкое заявление о "нормандском соглашении" по Донбассу

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина действительно уже согласовала текст финального документа с решением "нормандского саммита", который состоится только 9 декабря.

По его словам, в результате оккупированные территории Донбасса просто превратят в еще одну так называемую ПМР (Приднестровскую Молдавскую республику). Таким мнением он поделился в интервью "Апострофу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тука подчеркнул, что такой "сценарий" якобы согласовали советники лидеров четырех стран-участниц встречи. При этом с украинской стороны коммуникатором и ратификатором выступил помощник президента Андрей Ермак.

Тука заявил, что "нормандское соглашение" по Донбассу уже принято

"Это человек, которого публично обвиняли в связях со спецслужбами РФ и Рособоронпромом", – отметил он.

А также добавил, что через своих друзей из спецслужб узнавал, что это действительно так.

"Не думаю, что такая профессиональная политическая фигура, как Бессмертный (бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. – Ред.) будет заниматься манипуляциями. С другой стороны, визави Ермака – вице-премьер России Дмитрий Козак. Хотел бы напомнить, что это автор Приднестровской Молдавской республики. И что я вижу? Два вектора общения, и через некоторое время слышу от Зеленского о "замороженном конфликте". А это разве не строительство ПМР на территории Украины?" – завил Тука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука упрекнул президента Владимира Зеленского в "игре на Москву". По его словам, после того, как тот стал главой государства, в Украине все чаще начали звучать тезисы, которые ранее высказивали исключительно представители Кремля.

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