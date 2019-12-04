Главная Новости
4 декабря • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Строительство Приднестровья": Тука сделал громкое заявление о "нормандском соглашении" по Донбассу

2.2т
Читать материал на украинском

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина действительно уже согласовала текст финального документа с решением "нормандского саммита", который состоится только 9 декабря.

По его словам, в результате оккупированные территории Донбасса просто превратят в еще одну так называемую ПМР (Приднестровскую Молдавскую республику). Таким мнением он поделился в интервью "Апострофу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тука подчеркнул, что такой "сценарий" якобы согласовали советники лидеров четырех стран-участниц встречи. При этом с украинской стороны коммуникатором и ратификатором выступил помощник президента Андрей Ермак.

Новости
Новое разведение и обмен: Пристайко раскрыл содержание договора "нормандской встречи"

Тука заявил, что "нормандское соглашение" по Донбассу уже принято

Тука заявил, что "нормандское соглашение" по Донбассу уже принято

"Это человек, которого публично обвиняли в связях со спецслужбами РФ и Рособоронпромом", – отметил он.

А также добавил, что через своих друзей из спецслужб узнавал, что это действительно так.

"Не думаю, что такая профессиональная политическая фигура, как Бессмертный (бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. – Ред.) будет заниматься манипуляциями. С другой стороны, визави Ермака – вице-премьер России Дмитрий Козак. Хотел бы напомнить, что это автор Приднестровской Молдавской республики. И что я вижу? Два вектора общения, и через некоторое время слышу от Зеленского о "замороженном конфликте". А это разве не строительство ПМР на территории Украины?" – завил Тука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука упрекнул президента Владимира Зеленского в "игре на Москву". По его словам, после того, как тот стал главой государства, в Украине все чаще начали звучать тезисы, которые ранее высказивали исключительно представители Кремля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марта Рок
Персоны
Георгий Тука Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
переговоры по Донбассу нормандский формат
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
24
8
Смешно
4
Интересно
16
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а будете выёпываться, Калибры полетят в Киев и Львов...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
всегда такие мероприятия заранее, иногда очень долго готовятся, а в день встречи подписываются согласованные ранее документы, на которые дали согласие главы государств... вы разве этого не знали? или вы думаете, что президенты собираются чтобы поспорить? вы тепилы или где? и приготовьтесь остальные русские земли возвращать, а также польские венгерские и румынские... пришла пора Украине декоммунизироваться, а украинцам вернуться к своим историческим национальным пенатам... тогда у вас никаких проблем я мовой и с разым менталитетом украинцев не будет, буудете жидь долго и счастливо...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Те есть теперь дупы питерастам татошникам будут дырявить реальные росмиротворцы. Или тука опять просто громко навонял.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги