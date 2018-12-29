Стрелять на поражение: Порошенко подписал исторический закон о Черном море

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О прилегающей зоне Украины", принятый Верховной Радой 6 декабря, который расширяет зону контроля в Черном море.
Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, пояснили в пресс-службе президента.
Как сообщалось ранее, согласно закону, морской охране Госпогранслужбы теперь можно открывать огонь на поражение без предупреждения, защищая украинские корабли.
Также закон направлен на предотвращение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины. Согласно закону, прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.
Петр Порошенко
president.gov.ua
"В своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море. Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море", — сказано в сообщении.
Также с целью предотвращения нарушений законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.
Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Право на преследование прекращается как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которой плавает судно или любой третьей страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна c 24 моряками.
При этом позже ФСБ подтвердила, что россияне атаковали украинцев в международных водах.
В ответ на агрессивные действия Кремля Украина потребовала от подписантов Будапештского меморандума провести срочные консультации.
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