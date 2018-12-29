Стрелять на поражение: Порошенко подписал исторический закон о Черном море

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О прилегающей зоне Украины", принятый Верховной Радой 6 декабря, который расширяет зону контроля в Черном море.

Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, пояснили в пресс-службе президента.

Как сообщалось ранее, согласно закону, морской охране Госпогранслужбы теперь можно открывать огонь на поражение без предупреждения, защищая украинские корабли.

Также закон направлен на предотвращение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины. Согласно закону, прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

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Петр Порошенко president.gov.ua

"В своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море. Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море", — сказано в сообщении.

Также с целью предотвращения нарушений законодательства Украины, или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Право на преследование прекращается как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которой плавает судно или любой третьей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна c 24 моряками.

При этом позже ФСБ подтвердила, что россияне атаковали украинцев в международных водах.

В ответ на агрессивные действия Кремля Украина потребовала от подписантов Будапештского меморандума провести срочные консультации.