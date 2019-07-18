"Стреляете холостыми! Нафига вы в Раде?" Притула разгромил Мураева в прямом эфире

Шоумен и волонтер Сергей Притула, который баллотируется в Раду по спискам партии "Голос", раскритиковал лидера "Оппоблока" Евгения Мураева.

Инцидент произошел в эфире ток-шоу "Право на владу". Притула ответил на обвинения нардепа в том, что он не имеет политического опыта.

"Вы говорили, что читали мою биографию. Что я работал на стройке, грузчиком, посудомойщиком... У меня в карьере было разное. Но мне, в отличие от вас, отец не мог дать на нефтеперерабатывающий бизнес. Я должен был зарабатывать на жизнь сам", - сказал Притула.

"И если вы такой эффективный, то я спрошу еще раз: 167 законопроектов, которые вы подавали за 4 года работы в Раде, и ни за один не проголосовали... Вы стреляете холостыми. Нафига вы в Раде, Мураев? Что вы клоунаду разводите?" - спросил шоумен.

После этого в студии началась бурная дискуссия с участием остальных политиков, и в итоге Мураев ответил Притуле: "Никто не знает, кто вы".

Притула и Мураев obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Притула и Мураев устроили скандал из-за высказывания последнего о том, что о жителях оккупированного Донбасса и переселенцах якобы волнуются только члены "Оппозиционного блока".

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