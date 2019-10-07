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7 октября • обновлено в 15:42
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Новые протесты на Майдане: названа большая ошибка Зеленского

2.5т Читать материал на украинском

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что главной причиной протестов против "формулы Штайнмайера" является слабая информационная работа.

"Нынешняя власть сейчас информационно находится в состоянии "стрельбы вдогонку". Событие свершилось, они не прикрыли свои информационные цели, отсюда такая низкая эффективность и такие протесты", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте генерал отметил: "У нас во власти нет структур, которые бы занимались не просто информационными вопросами и войной, а и пропагандой политики власти, донесения шагов, которые осуществляются. И в этом власть очень проигрывает".

Власти следует уничтожать угрозы "на подлете", заметил Романенко

Власти следует уничтожать угрозы "на подлете", заметил Романенко

"В зенитно-ракетных войсках есть такое понятие: "стрельба вдогонку" – когда ракеты на тебя летят, ты их уничтожаешь, а за спиной у тебя цель, которую прикрываешь. Можно уничтожить ракету на подлете, а можно – когда она уже "отбомбилась", – пояснил он. И заметил, что команда президента Зеленского действует по тому же принципу.

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Не капитуляция: генерал пояснил, что не так с протестами на Майдане

По оценкам Романенко, "на данном этапе" протесты против имплементации "формулы Штайнмайера" не несут прямой угрозы власти – она пока потенциальная.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Нет капитуляции!", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". На него пришло около 10 тысяч человек, в том числе и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Можно уничтожить ракету на подлете, а можно – когда она уже "отбомбилась". Пан генерал, ну нельзя же быть настолько безграмотным - ракета не может "отбомбиться", поскольку ракета и есть бомба.
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филипп филипыч
филипп филипыч
петька жадный. а бесплатно никто не пойдет на майдан
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
филипп филипыч, тупорез.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
филипп филипыч, а мы так надеялись ...
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