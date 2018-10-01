"Стратегия Гитлера": экс-разведчик раскрыл планы Венгрии на Украину

Венгрия из-за давления Евросоюза пытается заручиться поддержкой России и совместными усилиями давить на Киев для якобы защиты интересов венгерского этнического меньшинства на Закарпатье.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Сегодня", комментируя паспортный скандал на Закарпатье.

"Эта стратегия была направлена на то, чтобы сначала требовать культурно-национальной автономии в местах компактного проживания этих этносов, а потом – и национально-территориальной автономии. А потом – чтобы на этих территориях была возможность провести референдум с присоединением к той или иной стране, как это незаконно уже было проведено в Крыму. Эта стратегия известна еще со времен гитлеровской Германии (и еще раньше)", - отметил он.

Поэтому, по словам эксперта, стратегия реализации этой идеи, чтобы "откусить от Украины территории, где проживают этносы соответствующих стран, едина с Россией".

"И те силы национал-шовинистические, которые в отдельных странах находятся при власти, сегодня поддерживают тесные контакты с путинским режимом", – пояснил он.

По прогнозам генерал-лейтенанта, Украине сложно будет дальше вести диалог с Венгрией именно из-за позиции Будапешта по украинскому вопросу, а трения между странами будут продолжаться.

"В Украине звучат заявления, что, мол, Венгрия – наш союзник и так далее, с венграми надо договариваться. Ничего не получится! Последняя встреча Климкина и Сиярто это ярко продемонстрировала. Мы должны четко последовательно и решительно отстаивать наши национальные интересы", – заключил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили жесткое наказание за двойное гражданство из-за паспортного скандала на Закарпатье.