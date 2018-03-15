Страшнее, чем по телевизору: Портников предрек Украине новую угрозу

Над Украиной нависла угроза превращения в мафиозное государство.

Как пишет в статье для Еспресо.ТВ политолог Виталий Портников, мафия является более серьезной угрозой, чем украинские олигархи.

"Мафия - глобальный синдикат с корнями в политической системе многих развитых стран. И она уже у наших границ. Она готовится к прыжку и не сомневайтесь - прыгнет и сомкнет когти на нашем горле", - пишет он.

Политолог считает, что очень скоро Украина превратится в мафиозное государство.

"И вот тогда все, что было с нами раньше, покажется детскими играми. Потому что мы будем жить в мафиозном государстве в буквальном смысле слова. Не в смысле рассказов об этом по телевизору и в социальных сетях, а на деле. На самом деле - это гораздо страшнее, чем по телевизору", - отмечает Портников.

Для того, чтобы спастись от этой угрозы, по его мнению, нужно создавать сильные государственные институты.

"(Можно спастись. – Ред.) Солидарностью гражданина и государства. Прекращением болтовни и имитации всего, что можно имитировать - реформ, борьбы с коррупцией, гражданского общества", - пишет в статье Портников.

"Запад можно обмануть, это не так сложно. Можно получить у него деньги на социальную стабильность и на поездки активистов на конференции. Можно даже имитировать создание эффективных институтов и вступить в ЕС, как сделала это Словакия. Но мафию не обманешь", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", в Словакии прошли массовые протесты из-за убийства журналиста, которое связывают с мафией.