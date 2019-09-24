Страны мира массово осудили Россию за выборы в Крыму

Украина совместно с 40 странами обратилась к ООН с заявлением о незаконных выборах во временно оккупированном Крыму и беспрепятственном доступе к полуострову международных мониторинговых механизмов.
Документ обнародовала пресс-служба постоянного представительства Украины при отделении ООН. Его представили на 42-й сессии Совета по правам человека в Женеве.
Среди государств, которые выразили поддержку, — Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и др.
24 канал
Дякуємо 40 державам за підтримку Спільної заяви щодо незаконних виборів у тимчасово окупованому Криму та безперешкодного доступу до півострова міжнародних моніторингових механізмів у ході #РПЛ42— Ukraine's Mission to UNOG (@UKRinUNOG) September 24, 2019
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать российские "выборы" в оккупированном Крыму.
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