Страны мира массово осудили Россию за выборы в Крыму

Украина совместно с 40 странами обратилась к ООН с заявлением о незаконных выборах во временно оккупированном Крыму и беспрепятственном доступе к полуострову международных мониторинговых механизмов.

Документ обнародовала пресс-служба постоянного представительства Украины при отделении ООН. Его представили на 42-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

Среди государств, которые выразили поддержку, — Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и др.

24 канал

Дякуємо 40 державам за підтримку Спільної заяви щодо незаконних виборів у тимчасово окупованому Криму та безперешкодного доступу до півострова міжнародних моніторингових механізмів у ході #РПЛ42

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать российские "выборы" в оккупированном Крыму.

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