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24 сентября • обновлено в 14:14
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Страны мира массово осудили Россию за выборы в Крыму

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Украина совместно с 40 странами обратилась к ООН с заявлением о незаконных выборах во временно оккупированном Крыму и беспрепятственном доступе к полуострову международных мониторинговых механизмов.

Документ обнародовала пресс-служба постоянного представительства Украины при отделении ООН. Его представили на 42-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

Среди государств, которые выразили поддержку, — Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и др.

Страны мира массово осудили Россию за выборы в Крыму

24 канал

Новости
В Раде приняли заявление о скандальных "выборах" в Крыму
Страны мира массово осудили Россию за выборы в Крыму
Страны мира массово осудили Россию за выборы в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать российские "выборы" в оккупированном Крыму.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Швейцария Женева
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Когда крымчане пригласили представителей ОБСЕ посетить полуостров украинская делегация визжа покинула заседание. Так что кто против доступа международных мониторинговых миссий?
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2
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Вах-вах! Что же теперь будет с выборами в Крыму? Неужели начнут возвращать? Или Земля налетит на небесную ось? Непонятно...
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2
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов из Крыма выперли еще в 2014 году.
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