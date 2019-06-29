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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Страна в состоянии войны!" Гриценко дал совет Зеленскому

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В условиях войны Зеленский должен прежде всего созвать внеочередное заседание Рады для кадровых вопросов. Нужно решить вопрос с генеральным прокурором, министром обороны, министром иностранных дел и председателем СБУ.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в программе "Субботнее интервью" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Левый берег

"Сейчас Зеленскому нельзя сбавлять темп. Я бы ему советовал инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады. Нужно решить кадровые вопросы. Не может страна в состоянии войны, не может ни теоретически, ни практически, оставаться без двух ключевых министров – обороны и иностранных дел. Это армия, безопасность, дипломатия. это солидарная санкционная позиция и давление на Путина ", – отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко предложил ограничить расходы на предвыборную рекламу. По мнению лидера "Гражданской позиции" они не должны превышать 100 тысяч долларов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Анатолий ГриценкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019СБУМЗСГПУМинистерство обороны Украины
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Питон Каа
Питон Каа
А эти все "воюют" непонятно с кем, но "воюют". Да и хрен с вами, "воюйте".
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