"Страна в состоянии войны!" Гриценко дал совет Зеленскому

В условиях войны Зеленский должен прежде всего созвать внеочередное заседание Рады для кадровых вопросов. Нужно решить вопрос с генеральным прокурором, министром обороны, министром иностранных дел и председателем СБУ.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в программе "Субботнее интервью" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Анатолий Гриценко Левый берег

"Сейчас Зеленскому нельзя сбавлять темп. Я бы ему советовал инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады. Нужно решить кадровые вопросы. Не может страна в состоянии войны, не может ни теоретически, ни практически, оставаться без двух ключевых министров – обороны и иностранных дел. Это армия, безопасность, дипломатия. это солидарная санкционная позиция и давление на Путина ", – отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко предложил ограничить расходы на предвыборную рекламу. По мнению лидера "Гражданской позиции" они не должны превышать 100 тысяч долларов.

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