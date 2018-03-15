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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик, общественный деятель Все статьи автора

Страна непуганых идиотов (А.Абдулов, "Гений")

34.7т

Ребята, следите за мыслью. Только не отвлекайтесь.

Итак, Она знала, что Парубий (Пашинский) практически причастен к расстрелу людей на Майдане, но три года молчала.

Они знали, что она завербована, и сама вербовала наемников для госпереворота, но молчали.

Левочкин и Фирташ знали, кто организовал избиение студентов на Майдане, но до сих пор молчат.

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Наливайченко знал всех агентов российских спецслужб в органах государственной власти, но, пока был в должности Главы СБУ, молчал.

Турчинов знал о готовящемся захвате Крыма, но несколько лет молчал и все знает про Юлю, но тоже молчит.

Онищенко знал про страшную коррупцию на Банковой и в Парламенте, но три года молчал.

Аваков вообще многое знает про разные покушения и взрывы, но молчит.

Генпрокурор все знает о Президенте и олигархах, но молчит. Пока на должности.

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Порошенко все знает про Яценюка, но молчит.

Яценюк все знает про Порошенко, но тоже молчит.

Михо все знал про Президента, но два с половиной года молчал.

Президент, в свою очередь, все знал про Михо, но тоже молчал..

Вывод. ОНИ, ВСЁ и про ВСЕХ знают, а потому, пока им выгодно, молчат и играют в домино. И торгуются друг с другом за то, кто о ком бОльше знает...

А потом, создают всем гембель своими откровениями.

И даже не понимают, что знать ТАКОЕ и молчать, это преступление не мЕньшее, чем то, о чем они молчали.

Правдорубы хреновы! Как говорил один мой товарищ: это они так думают, что играют преферанс, а на самом деле в Чапаева...

Но у них это получается.

Разводят всех, как лохов, а пипл продолжает упорно хавать... И создавать себе очередных кумиров.

Иногда, по два раза.

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