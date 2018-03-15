Ребята, следите за мыслью. Только не отвлекайтесь.

Итак, Она знала, что Парубий (Пашинский) практически причастен к расстрелу людей на Майдане, но три года молчала.

Они знали, что она завербована, и сама вербовала наемников для госпереворота, но молчали.

Левочкин и Фирташ знали, кто организовал избиение студентов на Майдане, но до сих пор молчат.

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Наливайченко знал всех агентов российских спецслужб в органах государственной власти, но, пока был в должности Главы СБУ, молчал.

Турчинов знал о готовящемся захвате Крыма, но несколько лет молчал и все знает про Юлю, но тоже молчит.

Онищенко знал про страшную коррупцию на Банковой и в Парламенте, но три года молчал.

Аваков вообще многое знает про разные покушения и взрывы, но молчит.

Генпрокурор все знает о Президенте и олигархах, но молчит. Пока на должности.

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Порошенко все знает про Яценюка, но молчит.

Яценюк все знает про Порошенко, но тоже молчит.

Михо все знал про Президента, но два с половиной года молчал.

Президент, в свою очередь, все знал про Михо, но тоже молчал..

Вывод. ОНИ, ВСЁ и про ВСЕХ знают, а потому, пока им выгодно, молчат и играют в домино. И торгуются друг с другом за то, кто о ком бОльше знает...

А потом, создают всем гембель своими откровениями.

И даже не понимают, что знать ТАКОЕ и молчать, это преступление не мЕньшее, чем то, о чем они молчали.

Правдорубы хреновы! Как говорил один мой товарищ: это они так думают, что играют преферанс, а на самом деле в Чапаева...

Но у них это получается.

Разводят всех, как лохов, а пипл продолжает упорно хавать... И создавать себе очередных кумиров.

Иногда, по два раза.