Страна, которая находится в состоянии войны, не имеет права выделять на ВС менее 3% ВВП, – Порошенко

Украина, как государство, которое сдерживает российскую агрессию, не имеет права выделять на Вооруженные силы менее 3% ВВП.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью Сергею Высоцкому на телеканале "Эспрессо", передает пресс-служба политсилы.

Порошенко отметил, что проект бюджета на 2021 год не соответствует этому требованию, а приоритетом властного большинства является увеличение сметы МВД, СБУ и других силовых структур.

"Мы не просто страна, которая стремится к членству в Североатлантическом блоке. Мы страна, которая находится в состоянии войны. Мы страна, которая 2014 год встретила с разграбленными Вооруженными силами и де-факто с отсутствием армии. И это уже признано всеми, что за пять лет мы построили армию, которая занимает 10-е место в Европе по уровню боеспособности, по оценкам лучших мировых, самых авторитетных военных экспертов", – отмечает лидер "ЕС".

Пятый президент отмечает, что в 2019-2020 годах свернули программы, основанные во время его каденции. "Мы как бы столкнулись со стеной – абсолютное большинство программ, которые мы начали, начиная с вопроса вещевого обеспечения, сорвано. Тендеры, начиная с военной обуви и заканчивая бронежилетами, начиная с кевларовых шлемов и заканчивая зимним оборудованием. Было сорвано программы строительства общежитий для военнослужащих-контрактников, где осталось профинансировать лишь 20%. Сорвано строительство полигонов", – констатирует Порошенко.

Наиболее опасным, по его мнению, является критическое недофинансирование государственного оборонного заказа. "Разработаны специальные проекты, которые мы представили и довели до постановки на вооружение – это и ракеты "Ольха", и крылатые ракеты "Нептун", и современная противотанковое оружие, и новейшие системы радиоэлектронной борьбы и многое другое, – просто не были пущены в серию. А их должны были сделать в 2020 году", – замечает лидер "Европейской солидарности".

"Почему так происходит? Потому что армия сегодня не является приоритетом ни действующего президента, ни действующей властной команды. Президент боится собственной армии, собственных военнослужащих, президент боится ветеранов, боится парадов. Президент не понимает, почему это так важно", – убежден Петр Порошенко. Он отметил, что формальные 5% в сектор безопасности перераспределяются не в пользу армии, которая стоит на передовой войны против российской агрессии.

"Если перейти к цифрам, то на Вооруженные силы Украины должно идти более 3% ВВП. А на остальные силовые подразделение – менее 2%. И это правило просто разрушается. Сейчас увеличивается финансирование только в МВД, СБУ, Генпрокуратуры, ГБР. Причем увеличивается сразу же вдвое, на 40%, 60%", – говорит Порошенко.

"Конечно, мы будем не просто не голосовать за это, но и бороться против этого. Еще можно что-то исправить, еще можно, чтобы услышали. Государство, которая неспособно накормить собственную армию, будет кормить чужую. И мы это уже очень хорошо знаем на примере Крыма и Донбасса", – резюмирует лидер оппозиции.