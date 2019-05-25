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Страна ЕС обвинила российскую ведущую в работе на Путина

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Австрийские СМИ обвинили российскую ведущую Леру Кудрявцеву в тайных встречах с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, что привело к грандиозному политическому скандалу в стране.

В частности, такой материал появился в газете Österreich Zeitung. На скандал отреагировала и сама Кудрявцева постом в Instagram, пригрозив, что подаст иск в международный суд.

"Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно" - написала она. При этом Кудрявцева не уточнила, она или не она изображена на кадрах с австрийским политиком.

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Скандал между Россией и Австрией набирает обороты
Страна ЕС обвинила российскую ведущую в работе на Путина
Страна ЕС обвинила российскую ведущую в работе на Путина
Страна ЕС обвинила российскую ведущую в работе на Путина

Напомним, вице-канцлера Австрии, лидера ультраправой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штраха уличили в "сговоре" с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина за поддержку на выборах.

Женщина была представлена как племянница олигарха из окружения Путина, которая якобы хотела инвестировать миллионы евро неизвестного происхождения в Австрию. Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал из-за сговора с "представительницей Путина" привел к распаду правящей коалиции в Австрии и досрочным парламентским выборам.

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Персона
Лера Кудрявцева
Место
Украина
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Комментарии
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15
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
русская ведущая должна работать на Нельсона Манделу,?
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0
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леня зе
леня зе
Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом-гражданкой ЕС
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бандер целая геббельс-пропаганда работает на это, не дай бог какой троль нацистов скажет не по методичке - просто убивают.. Сжигают, взрывают, все по законам гитлера..
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