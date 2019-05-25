Страна ЕС обвинила российскую ведущую в работе на Путина

Австрийские СМИ обвинили российскую ведущую Леру Кудрявцеву в тайных встречах с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, что привело к грандиозному политическому скандалу в стране.

В частности, такой материал появился в газете Österreich Zeitung. На скандал отреагировала и сама Кудрявцева постом в Instagram, пригрозив, что подаст иск в международный суд.

"Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно" - написала она. При этом Кудрявцева не уточнила, она или не она изображена на кадрах с австрийским политиком.

Новости Скандал между Россией и Австрией набирает обороты

Напомним, вице-канцлера Австрии, лидера ультраправой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штраха уличили в "сговоре" с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина за поддержку на выборах.

Женщина была представлена как племянница олигарха из окружения Путина, которая якобы хотела инвестировать миллионы евро неизвестного происхождения в Австрию. Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал из-за сговора с "представительницей Путина" привел к распаду правящей коалиции в Австрии и досрочным парламентским выборам.

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