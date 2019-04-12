"Стоял на "похоронах" Порошенко": Зеленскому припомнили скандальное видео

Народный депутат Украины от БПП Алексей Гончаренко заявил, что всем, кто возмущается видеороликами, где Владимир Зеленский "попадает" под грузовик, следует вспомнить и о ролике с "похоронами" президента Украины от студии "Квартал 95".
Парламентарий подчеркнул, что оба этих медиапродукта считает неприемлемыми. Свою позицию он озвучил в кулуарах Верховной Рады для ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Лично мне они не понравились, при том, что я очень критично отношусь к Зеленскому как к кандидату в президенты. Однако, как человеку, желаю ему здоровья и долгих лет жизни", — сказал Гончаренко, добавив, что не знает, ничего о происхождении и авторах скандального клипа с Зеленским.
Владимир Зеленский
Нардеп добавил, что любые ролики, которые унижают человека или демонстрируют его смерть, являются неправильными. В контексте этой ремарки он и напомнил о не менее нашумевших кадрах "похорон" президента.
"Я бы хотел напомнить другой ролик, который снимал сам Зеленский, — как он стоит на похоронах Порошенко. Зеленский в этом принимал лично участие, здесь никто не может сказать, что не знает, о чем идет речь. Поэтому, мне кажется, что такие вещи унижают человека, а, значит, и всех нас. Потому что мы все это смотрим", — отметил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, а после показана белая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".
Кроме того, вскоре соцсетях появилось продолжение видео, которое начинается словами: "С ним все хорошо".
Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что опубликованное видео находится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.
В проекте "Европейское будущее Украины" заявили, что видео может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.
В Министерстве внутренних дел Украины осудили публикацию ролика. Представитель ведомства Артем Шевченко сравнил его с одним из эпизодов сериала "Слуга народа".
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