"Стоял на "похоронах" Порошенко": Зеленскому припомнили скандальное видео

Народный депутат Украины от БПП Алексей Гончаренко заявил, что всем, кто возмущается видеороликами, где Владимир Зеленский "попадает" под грузовик, следует вспомнить и о ролике с "похоронами" президента Украины от студии "Квартал 95".

Парламентарий подчеркнул, что оба этих медиапродукта считает неприемлемыми. Свою позицию он озвучил в кулуарах Верховной Рады для ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лично мне они не понравились, при том, что я очень критично отношусь к Зеленскому как к кандидату в президенты. Однако, как человеку, желаю ему здоровья и долгих лет жизни", — сказал Гончаренко, добавив, что не знает, ничего о происхождении и авторах скандального клипа с Зеленским.

Владимир Зеленский

Нардеп добавил, что любые ролики, которые унижают человека или демонстрируют его смерть, являются неправильными. В контексте этой ремарки он и напомнил о не менее нашумевших кадрах "похорон" президента.

"Я бы хотел напомнить другой ролик, который снимал сам Зеленский, — как он стоит на похоронах Порошенко. Зеленский в этом принимал лично участие, здесь никто не может сказать, что не знает, о чем идет речь. Поэтому, мне кажется, что такие вещи унижают человека, а, значит, и всех нас. Потому что мы все это смотрим", — отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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