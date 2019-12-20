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20 декабря • обновлено в 19:34
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Сторонники Порошенко собираются пикетировать корпоратив "слуг народа"

1.9т
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Сторонники 5 президента Украины Петра Порошенко намерены провести митинг под рестораном, где сегодня, 20 декабря, будет проходить предновогодний корпоратив партии "Слуга народа". В ожидании митинга заведение уже обнесли забором и усилили нарядами полиции.

Об этом сообщает "Страна".

По данным издания, предполагаемый митинг анонсировал на своей странице в Facebook бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. В частности, Тука написал:

"Уважаемые друзья! Сегодня в 20:00 новогодняя встреча "Слуг народа" с народом! Для желающих прикоснуться к "неприкасаемым" - вход (почти) свободен! Ночной клуб CHI, Парковая дорога 16 (бывший вертолетная площадка Януковича)".

Сторонники Порошенко собираются пикетировать корпоратив "слуг народа"

Тем временем, после анонсированного на вечер пятницы митинга здание ночного клуба в CHI by Decadence House на Парковой дороге обнесли ограждением. Туда также приехали полицейские машины. По информации издания, гостям обеспечат усиленную охрану по периметру, а участникам корпоратива якобы настоятельно не рекомендовали выкладывать фото и видео с вечеринки в социальные сети.

Сторонники Порошенко собираются пикетировать корпоратив "слуг народа"
Сторонники Порошенко собираются пикетировать корпоратив "слуг народа"
Сторонники Порошенко собираются пикетировать корпоратив "слуг народа"

По данным издания, участие в корпоративе примут около 500 человек. Среди приглашенных - президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан с замами Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко, а также премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом, вход на корпоратив для членов правящей партии сделали платным. За вход каждому "слуге народа" придется выложить 2,5 тысячи гривен. Собранные таким образом средства якобы будут переданы благотворительному фонду "Таблеточки", который занимается предоставлением помощи онкобольным детям.

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Тема
Новый год
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский Георгий Тука Андрей Богдан
Место
Украина Киев
Теги
митинг корпоратив Партия Слуга народа
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Куни Чан
Куни Чан
Можете их потом объедками покормить, они же все бомжи убогие)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А чё нормально ,повезло слугам и корпоратив и цирк поржать можно с тупых проплаченых Петей лохов))))
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
2,5 тисячі - це випивку і закусь принести з собою. Знов лапшу вішають.
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Куни Чан
Куни Чан
Артеллерист Моня, Пеця давно при власти, так что ВЕСЬ его капитал из народных
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ostrovskiy Oleg, а сколько там Петя народных потратил за отдых на острове?)))))))))
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