"Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине

Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны. Поэтому пока страны должны ценить промежуточные стадии на пути к вступлению в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages в Лондоне, передает "Европейская правда".

Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, он подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача – найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", – заявил Столтенберг.

Украина в НАТО "Белсат"

Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить. "Есть много между полным "членством" и "ничем". И поэтому важно проводить реформы", – полагает он.

Столтенберг добавил, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно. "Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО. В частности, учитывая то, что Грузия участвует в нашей миссии в Афганистане", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского на встречу стран НАТО в Лондоне не позвали.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отправился туда только после общественной критики в адрес украинской власти касательно отсутствия представителей страны среди участников конференции.

А лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство должно срочно принять постановление о поддержке предоставления Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

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