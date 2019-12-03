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3 декабря • обновлено в 15:37
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"Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине

3.5т
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Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны. Поэтому пока страны должны ценить промежуточные стадии на пути к вступлению в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages в Лондоне, передает "Европейская правда".

Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, он подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача – найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", – заявил Столтенберг.

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Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить. "Есть много между полным "членством" и "ничем". И поэтому важно проводить реформы", – полагает он.

Столтенберг добавил, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно. "Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО. В частности, учитывая то, что Грузия участвует в нашей миссии в Афганистане", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
НАТО
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Комментарии
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ttt ta
ttt ta
Слыхали? ЦЕНИТЕ, псы. Кость хоть и маленькая, но нерабам сойдет
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
членами не будут,будут жепами.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Эта старая рептилия Стултендерг через год уже на пенсию уйдет и никто с него не спросит - чому украина в жoпе опять, а не в НАТЕ!)))))))))))))
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