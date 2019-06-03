ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Столпотворение и кошмар": Зеленский опоздал на брифинг и не пустил 30 журналистов. Фото и видео

7.1тЧитать материал на украинском

На брифинг президента Владимира Зеленского в понедельник, 3 июня, не пустили десятки журналистов.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, на мероприятие в Администрацию президента не смогли попасть около 30 представителей СМИ.

Отметим, что брифинг начался с 20-минутной задержкой и продлился около 5 минут. Все это время очередь из журналистов стояла в ожидании, однако, так и не смогла попасть на брифинг.

"Кошмар, столпотворение просто какое-то!" - прокомментировал ситуацию один из ожидающих.

Журналисты у АП

Журналисты у АП

Новости
Секс-скандал и "вброс" про армию: журналисты узнали, кто станет пресс-секретарем Зеленского
"Столпотворение и кошмар": Зеленский опоздал на брифинг и не пустил 30 журналистов. Фото и видео
"Столпотворение и кошмар": Зеленский опоздал на брифинг и не пустил 30 журналистов. Фото и видео
"Столпотворение и кошмар": Зеленский опоздал на брифинг и не пустил 30 журналистов. Фото и видео
"Столпотворение и кошмар": Зеленский опоздал на брифинг и не пустил 30 журналистов. Фото и видео
"Столпотворение и кошмар": Зеленский опоздал на брифинг и не пустил 30 журналистов. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве объявил, что второй президент Украины Леонид Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
Администрация Президента
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
105
4
Смешно
4
Интересно
22
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
А чё, все по-новому, и ваще, очередь жива, с 4 утра
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бондарева Анастасия
Бондарева Анастасия
Мoя иcкренняя 6лaгoдapноcть всем тeм, кто пoказaл мне пpекрacный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁jreorh Прocтo пpойдя пpостой oпpоc пoлyчилa пoчти пoлyгoдoвyю зарплaту)) Пользyйтесь, покa ecть возможность=)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванов Ваня
Иванов Ваня
у Вія очі закриті на 73%
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения