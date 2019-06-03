"Столпотворение и кошмар": Зеленский опоздал на брифинг и не пустил 30 журналистов. Фото и видео

На брифинг президента Владимира Зеленского в понедельник, 3 июня, не пустили десятки журналистов.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, на мероприятие в Администрацию президента не смогли попасть около 30 представителей СМИ.

Отметим, что брифинг начался с 20-минутной задержкой и продлился около 5 минут. Все это время очередь из журналистов стояла в ожидании, однако, так и не смогла попасть на брифинг.

"Кошмар, столпотворение просто какое-то!" - прокомментировал ситуацию один из ожидающих.

Журналисты у АП

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве объявил, что второй президент Украины Леонид Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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