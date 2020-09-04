Присвоение пожизненной стипендии отцу Зеленского – это "постсоветская глупость" чиновников, – адвокат

Отца президента Украины, профессора Александра Зеленского университет просил наградить еще с 2017 года, а выдвижение его на пожизненную стипендию в 2020-м – "постсоветская глупость" чиновников.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал адвокат Ростислав Кравец. Он не отрицает, что отец президента мог иметь право получить стипендию, но учитывая родственные связи, это политически некорректно. Кроме того, размер стипендии абсолютно незначительный и сын может материально помогать отцу без государственных средств.

"Я думаю, что это выдвижение произошло из-за какой-то постсоветской глупости, которой страдают чиновники, они пытаются выслужиться перед начальством. Потому что Владимир Зеленский, мне кажется, был бы против этого, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Признание преподавательских наград от студентов гораздо ценнее, чем любые государственные награды. А так получается, что эта стипендия была более выгодной для тех, кто выдвигал Александра Зеленского, чем для него самого", – подытожил Кравец.

В свою очередь адвокат Артем Хмельников считает, что здесь речь идет о нарушении статьи 28 Закона о предотвращении коррупции, в которой как раз и говорится о конфликте интересов.

"Если президент как публичное лицо принимает решение, которое может предоставить выгоду его близким людям, он обязан известить НАПК и общественность о возможном конфликте интересов. В НАПК после этого должны были провести проверку и показать ее результаты – есть ли конфликт, или его нет.

Я считаю, что Офис президента должен был сделать это максимально прозрачно – сказать, что выдвигают отца президента, показать ходатайство от университета. А так указ о стипендии просто сняли, когда увидели, растущую огласку. Шмыгаль начинает говорить постфактум об этом вопросе, а не до его рассмотрения", – сказал OBOZREVATEL Хмельников.

Отметим, скандал вокруг стипендии как минимум обратил внимание на слишком мелкий размер выплаты для выдающихся ученых – всего 1,5 прожиточного минимума (или более 2,5 тыс. грн). И это учитывая, что такие стипендии получают только 100 ученых на всю страну.

Кроме того, чиновники Кабинета министров, члены конкурсной комиссии поставили президента в неловкое положение. Университет просил наградить Александра Зеленского еще с 2017 года, но на заслуженного педагога из небольшого города обратили внимание только после того, как его сын стал президентом.

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