Степанов сказал, когда вакцина против COVID-19 должна поступить в Украину

Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Препарат будут поставлять несколькими траншами, первый из которых – вероятно, весной 2021 года.

Соответствующие документы страна должна подписать уже до 7 декабря. В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы нардепов во время заседания Верховной Рады 4 декабря.

"Думаю, что срок получения этой вакцины – это конец первого или начало второго квартала", – заявил глава Минздрава.

Кроме этого, добавил он, сейчас украинские специалисты находятся на стадии переговоров с мировыми производителями вакцин против COVID-19. Среди них – фармацевтический гигант Pfizer.

"Тоже рассчитываем их получать, начиная со второго квартала следующего года", – подчеркнул Степанов.

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