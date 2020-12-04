Степанов сказал, когда вакцина против COVID-19 должна поступить в Украину
Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Препарат будут поставлять несколькими траншами, первый из которых – вероятно, весной 2021 года.
Соответствующие документы страна должна подписать уже до 7 декабря. В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы нардепов во время заседания Верховной Рады 4 декабря.
"Думаю, что срок получения этой вакцины – это конец первого или начало второго квартала", – заявил глава Минздрава.
Кроме этого, добавил он, сейчас украинские специалисты находятся на стадии переговоров с мировыми производителями вакцин против COVID-19. Среди них – фармацевтический гигант Pfizer.
"Тоже рассчитываем их получать, начиная со второго квартала следующего года", – подчеркнул Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Максим Степанов заявил, что Украина не рассматривает закупку и использование российской вакцины против коронавируса, так как ее фактически не существует.
Украинский генетик Александр Коляда объяснил, что побочной реакцией на прививку против коронавируса могут стать повышенная температура, утомляемость или головная боль. Однако вакцинироваться все равно нужно, поскольку другого способа преодолеть эту болезнь не будет.
Со своей стороны сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что власть хочет заставить украинцев заплатить примерно 70 миллиардов гривен за вакцину против коронавируса.