Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается отступать от выбранного Минздравом пути реформирования медицины в Украине.

Так он ответил на критику со стороны членов парламентской фракции "Голос", которые заявили о зарегистрированном против него СБУ уголовном производстве. Об этом шла речь на брифинге министерства 5 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Некоторые представители партии "Голос" в течение трех-четырех лет просто убивали украинскую медицину, проводя над ней эксперименты. А некоторые очень ярко поддерживали это "убийство", – отметил министр.

Максим Степанов

По словам Степанова, сейчас таким действовал пришел конец, и теперь медицину в Украине только реформировать.

"Поэтому понятно, почему я для них такой неудобный министр и почему они оказывают такое давление", – добавил глава Минздрава.

Министр заверил, что подобные действия нардепов никак не остановят его на пути, который команда министерства выбрала для построения системы качественной медицины в стране. Он подчеркнул, что его не волнует "то, что они делают, ведь у них все равно ничего не получится".

"Если бы представители этой партии начали одобрительно отзываться о моих действиях, тогда бы я задумался, что именно делаю не так", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов опроверг обвинения народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой о якобы подделке документов Минздрава.

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