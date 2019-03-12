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Степанов настаивает на открытии уголовных дел в отношении фальсификаторов выборов

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Губернатор Одесской области Максим Степанов жестко отреагировал на заявления правоохранителей по поводу подкупа избирателей. Он призвал открывать уголовные дела, "если такие факты фиксируются в Одесской области". Об этот он заявил на брифинге в ОГА, отвечая на вопрос журналистов.

"Если подобная информация есть у любого правоохранительного органа, я настаиваю – именно настаиваю – на открытии уголовных дел, расследовании и выводах по ним", - сказал Степанов.

Глава Одесской облгосадминистрации добавил, что он полностью согласен с общественными активистами и международными наблюдателями, которые выступают за чистоту и прозрачность выборов.

"Вещи, которые имеют название "фальсификации" или "скупка" - просто недопустимы. Это мерзко", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что не стоит смешивать реальные фальсификации с работой областных социальных программ, которые не имеют ничего общего с политической составляющей.

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