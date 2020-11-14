Степанов – бунтующим мэрам: пусть посмотрят на больных, которые срывают маски, чтобы умереть

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посоветовал мэрам, которые решили не вводить в своих городах карантин выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 13 ноября глава Минздрава рассказал, как такие больные не выдерживают и срывают маски для вентиляции легких, чтобы умереть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я каждую неделю езжу по больницам, езжу в реанимации, общаюсь с врачами и вижу тяжелых больных, которые иногда срывают маски, чтобы умереть тихонько, как рассказывали (врачи) Ольга Голубовская и Сергей Дубров. Пусть этим займутся, тогда будет лучше", – сказал Степанов.

Также министр добавил, что местные власти по закону могут только усиливать карантинные меры, но не выполнять решение Кабмина они не имеют права.

Как сообщал OBOZREVATEL Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября. О том, как это скажется на бизнесе и поможет ли остановить рост заболеваемости, читайте здесь.

Мэры нескольких городов решили не вводить дополнительные ограничения. В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что они не имеют таких полномочий.

Тем временем во Львове решили сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялись введенные ограничения.

Также мэр Днепра Борис Филатов намекнул, что в городе не будут вводить карантин выходного дня.