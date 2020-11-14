Степанов – бунтующим мэрам: пусть посмотрят на больных, которые срывают маски, чтобы умереть
Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы
Он убежден, что мэры могут только усиливать ограничения
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посоветовал мэрам, которые решили не вводить в своих городах карантин выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии.
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 13 ноября глава Минздрава рассказал, как такие больные не выдерживают и срывают маски для вентиляции легких, чтобы умереть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я каждую неделю езжу по больницам, езжу в реанимации, общаюсь с врачами и вижу тяжелых больных, которые иногда срывают маски, чтобы умереть тихонько, как рассказывали (врачи) Ольга Голубовская и Сергей Дубров. Пусть этим займутся, тогда будет лучше", – сказал Степанов.
Также министр добавил, что местные власти по закону могут только усиливать карантинные меры, но не выполнять решение Кабмина они не имеют права.
Как сообщал OBOZREVATEL Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября. О том, как это скажется на бизнесе и поможет ли остановить рост заболеваемости, читайте здесь.
Мэры нескольких городов решили не вводить дополнительные ограничения. В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что они не имеют таких полномочий.
Тем временем во Львове решили сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялись введенные ограничения.
Также мэр Днепра Борис Филатов намекнул, что в городе не будут вводить карантин выходного дня.