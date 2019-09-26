Стенограмма беседы Зеленского с Трампом: дипломат оценил последствия для Украины

На Украину никак не должна влиять обнародованная расшифровка разговора президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Единственный нюанс – в том, что Зеленский согласился с Трампом по поводу недостаточной помощи со стороны Евросоюза. Такое мнение высказал в эфире ObozTV дипломат, глава МИД Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко (с полным текстом стенограммы беседы Трампа и Зеленского можно ознакомиться здесь).

"Мы не должны слишком сильно переживать. Потому что проблема сейчас не в Украине. Проблема для США – в том, что сказал господин Трамп", – отметил Огрызко.

"Для Украины это может быть проблемой только в контексте того, что президент Зеленский согласился с Трампом по поводу не слишком большой помощи со стороны Евросоюза. Хотя сейчас в Нью-Йорке он несколько подправил ситуацию", – уточнил дипломат.

Дипломат обратил внимание, что подобная риторика Трампа относительно европейских союзников по НАТО "в русле его традиционного подхода".

"Нужно ли было президенту Зеленскому во время этого телефонного разговора так активно это поддерживать – другой вопрос. Но вы знаете характер Трампа – с ним сложно говорить о каких-то вещах, если ты ему говоришь не то, что ему нравится", – пояснил экс-министр.

По его убеждению, Украине нельзя вмешиваться во внутренние дела США.

"Нам нужно обеспечить поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Как в Сенате, так и в Конгрессе. Поэтому мы должны дистанцироваться от всех этих внутренних американских споров. Это их проблема", – посоветовал он.

Огрызко констатировал, что скандальная история стала "хорошим опытом" для Зеленского и "пойдет ему на пользу".

"Даже когда высокопоставленные лица говорят по самой защищенной связи, они должны понимать, что в какой-то момент из-за определенных обстоятельств содержание их переговоров может стать публичным. Поэтому каждый из них должен 10 раз подумать, прежде чем сказать хотя бы одно слово", – подчеркнул дипломат.

Зеленский лично встретился с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке president.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает, что в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину":

Вечером 24 сентября спикер Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила, что готова начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Причина – телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля.

Трампа обвиняют в том, что во время разговора он якобы попытался надавить на Зеленского в связи с расследованием против компании Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и потенциального соперника Трампа на следующих президентских выборах в 2020 году.

25 сентября Белый Дом рассекретил и опубликовал расшифровку нашумевшего разговора.

Какая вероятность того, что Трампа сместят с должности президента США – читайте на OBOZREVATEL.

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