'Пиар Зеленскому не поможет': украинский писатель объяснил, как победить 'разводилу'-Путина

Украина сегодня вынуждена воевать против России на Донбассе, чтобы не пришлось воевать в Киеве.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский писатель и общественный деятель Виталий Капранов, комментируя предложения "отгородить стеной" оккупированные районы Украины и смириться с их потерей.

"Отдать и забыть – захотят что-то еще. Мы имеем дело с Россией – она, как бультерьер, вцепляется и грызет. Надо воевать на Донбассе, чтобы не воевать в Киеве. Я не знаю такой стены, которую нельзя было бы проломить имеющимися у России танками, ядерным оружием и так далее", – подчеркнул Капранов.

По его словам, стену нужно строить не на Донбассе, а в головах украинцев и в информационном пространстве.

"Почему не дошли до Одессы, почему не захватили Харьков, почему захватили такой маленький кусочек? То, что позволили люди, то и захватили. Останавливают не танки, а люди. Нам из Луганской области рассказывали, как это было: приходят эти "орки", а люди им говорят – уходите. Когда люди просто смотрят, как "новая власть" меняет флаг на сельсовете, можно захватывать, сколько хочешь. Если люди говорят "все, до свидания" – там надо очень долго держать оккупацию", – пояснил писатель.

Капранов отметил, что полная оккупация такой страны, как Украина, практически невозможна, поскольку обойдется России слишком дорого.

"Если Российская Федерация нас оккупирует и будет тратить столько сил на оккупационный режим, тогда никакие цены на нефть ее не спасут. Они это тоже понимают. Им нужна война на Донбассе, чтобы у нас в боку торчал нож, и они могли его покрутить и посмотреть в глаза – ну что, больно? Это такие пытки, только государственного масштаба", – отметил он.

Писатель не разделяет надежд на то, что если Украина отведет войска с Донбасса, там наступит мир. По его мнению, если бы президенту РФ Владимиру Путину был нужен мир, "давно бы уже был мир".

"Ему нужна война и там будет война, что бы мы не делали. Просто надо воевать, а не сидеть и чесать затылок", – подчеркнул он.

На вопрос, сможет ли украинский президент Владимир Зеленский переговорами с Россией остановить боевые действия, Капранов ответил: "Путин себя ведет, как обычный "разводила" из подворотни. Я понимаю, что Зеленский живет пиаром, но в этом случае Путин не даст ему такой возможности".

pinterest.cl

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский телеведущий и актер Антин Мухарский предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. "Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – подчеркнул он.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!