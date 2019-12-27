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27 декабря • обновлено в 18:54
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"Стена – не вариант": Вакарчук предложил Зеленскому свой "план Б" по Донбассу

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Глава фракции "Голос", певец Святослав Вакарчук назвал неправильным возможное строительство стены на Донбассе, которое рассматривается как альтернативный вариант плану президента Владимира Зеленского.

Свое мнение он выразил в интервью OBOZREVATEL. Новоиспеченный политик предложил свой сценарий развития событий.

"Стена – плохой пример и она у меня ассоциируется с “Берлинской стеной”, немного не так, как это должно быть. Что должно быть, и это не план Б, а реалистичный вариант остановить огонь на длительный срок. Как только мы поймем, что с двух сторон не хотят стрелять, тогда нужно эту линию разграничения правильно оформить", – пояснил он.

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Вакарчук предложил свой "план Б" по Донбассу

Вакарчук предложил свой "план Б" по Донбассу

Цензор.НЕТ

Для этого, считает Вакарчук, украинскую армию с временных мест дислокации нужно перевести на специальные военные базы, после этого гарантировать прекращение военных действий.

"Ибо можно прекратить огонь, но боевые действия нет – они могут идти в тыл, брать там заложников, проводить диверсии и так далее. Тогда мы садимся за стол переговоров внутри страны, думаем, как вести переговоры, возвращать людей и территории к нам", – аргументировал он.

По мнению политика, нельзя параллельно стрелять и думать о местных выборах. "Украина не имеет права отказываться ни от одного метра своей территории, но то, как мы будет договариваться, имеет большое значение. Дьявол кроется в деталях", – резюмировал Вакарчук.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну раз стена не вариант - прокопайте канал.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Не то,не то Вакарчук говорит.Писал бы лучше песни..Их,хотя бы можна было слушать,но этот брэд?!Сколько раз ВСУ"молчали",а по ним открывали огонь?Может ,хватит наступать на одни и те же грабли,горе-"политики"?
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. Талисман
. Талисман
Тупые клоуны и скоморохи окупровали Украину! Ещё один сраный стратег!
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