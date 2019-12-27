"Стена – не вариант": Вакарчук предложил Зеленскому свой "план Б" по Донбассу

Глава фракции "Голос", певец Святослав Вакарчук назвал неправильным возможное строительство стены на Донбассе, которое рассматривается как альтернативный вариант плану президента Владимира Зеленского.

Свое мнение он выразил в интервью OBOZREVATEL. Новоиспеченный политик предложил свой сценарий развития событий.

"Стена – плохой пример и она у меня ассоциируется с “Берлинской стеной”, немного не так, как это должно быть. Что должно быть, и это не план Б, а реалистичный вариант – остановить огонь на длительный срок. Как только мы поймем, что с двух сторон не хотят стрелять, тогда нужно эту линию разграничения правильно оформить", – пояснил он.

Вакарчук предложил свой "план Б" по Донбассу Цензор.НЕТ

Для этого, считает Вакарчук, украинскую армию с временных мест дислокации нужно перевести на специальные военные базы, после этого гарантировать прекращение военных действий.

"Ибо можно прекратить огонь, но боевые действия нет – они могут идти в тыл, брать там заложников, проводить диверсии и так далее. Тогда мы садимся за стол переговоров внутри страны, думаем, как вести переговоры, возвращать людей и территории к нам", – аргументировал он.

По мнению политика, нельзя параллельно стрелять и думать о местных выборах. "Украина не имеет права отказываться ни от одного метра своей территории, но то, как мы будет договариваться, имеет большое значение. Дьявол кроется в деталях", – резюмировал Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Помощник президента Украины Андрей Ермак сказал, что страна может отгородиться от неподконтрольной части Донбасса стеной.

Зеленский заявил, что возведение стены является последним планом для Украины.

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