Стена на Донбассе: Арахамия объяснил скандальное заявление Ермака

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал метафорой заявление помощника президента Украины Андрея Ермака по поводу строительства стены на Донбассе.

"Это было метафорическое выражение", – процитировал он слова самого Ермака в эфире телеканала НАШ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Арахамии, 6 декабря состоялась встреча глав фракции Верховной Рады с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и самим Ермаком, которые обсуждали предстоящий саммит "нормандской четверки". Во время разговора и зашла речь о стене на Донбассе.

Давид Арахамия и Андрей Ермак Коллаж

По словам главы фракции,

Как сообщал OBOZREVATEL:

Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил, что, если переговоры в нормандском формате не приведут к урегулированию конфликта на Донбассе, неподконтрольную часть территории огородят стеной.

В МИД РФ призвали "не спекулировать на негативных сценариях развития событий", назвав слова украинского чиновника контрпродуктивными.

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