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6 декабря • обновлено в 15:22
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Стена на Донбассе: Арахамия объяснил скандальное заявление Ермака

1.5т
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал метафорой заявление помощника президента Украины Андрея Ермака по поводу строительства стены на Донбассе.

"Это было метафорическое выражение", – процитировал он слова самого Ермака в эфире телеканала НАШ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Арахамии, 6 декабря состоялась встреча глав фракции Верховной Рады с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и самим Ермаком, которые обсуждали предстоящий саммит "нормандской четверки". Во время разговора и зашла речь о стене на Донбассе.

Давид Арахамия и Андрей Ермак

Давид Арахамия и Андрей Ермак

Коллаж

По словам главы фракции,

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Нож Всвину
Нож Всвину
И так понятно. На Украине НИЧЕГО построить не могут.
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