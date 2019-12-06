Стена на Донбассе: Арахамия объяснил скандальное заявление Ермака

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал метафорой заявление помощника президента Украины Андрея Ермака по поводу строительства стены на Донбассе.
"Это было метафорическое выражение", – процитировал он слова самого Ермака в эфире телеканала НАШ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам Арахамии, 6 декабря состоялась встреча глав фракции Верховной Рады с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и самим Ермаком, которые обсуждали предстоящий саммит "нормандской четверки". Во время разговора и зашла речь о стене на Донбассе.
Давид Арахамия и Андрей Ермак
Коллаж
По словам главы фракции,
Как сообщал OBOZREVATEL:
Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил, что, если переговоры в нормандском формате не приведут к урегулированию конфликта на Донбассе, неподконтрольную часть территории огородят стеной.
В МИД РФ призвали "не спекулировать на негативных сценариях развития событий", назвав слова украинского чиновника контрпродуктивными.
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