Допустимы в бане, – Стефанчук пояснил скандальные слова Корниенко о "корабельной сосне"
Скандальный разговор о "рабочей бабе" между председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко и его коллегой Давидом Арахамией является недопустимым.
Подобное общение возможно только "где-то в бане". Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил первый зампредседателя Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.
Он подчеркнул, что не одобряет такие высказывания. "Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между ребятами, которое не допустимо или допустимо где-то в бане, где можно поговорить, пообщаться обо всем. Ну, так произошло", – сказал политик.
Он добавил: для него важен тот факт, что Корниенко "сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться".
На замечание журналиста, что Корниенко сперва оправдывался в соцсети, Стефанчук ответил, что "не отслеживает очень подробно" эту ситуацию. Как сказал "слуга", Корниенко – "очень порядочный человек".
"И, знаете, кто без греха – пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", – сказал Стефанчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.
Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор, назвае его монтажом.
Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты. Ее коллеги в парламенте, отметила Аллахвердиева, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.
Впоследствии Корниенко опроверг монтаж, однако заявил, что часть разговора была утеряна. Нашумевшие высказывания, как признался политик, были не о коллеге в парламенте, а о Татьяне Домбровской, депутате Николаевского горсовета. "Слуга" принес свои извинения и назвал высказывания недопустимыми.
Домбровская приняла извинения и заявила, что намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа".