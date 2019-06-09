Ставший "слугой народа" гендиректор "1+1" отказался покидать телеканал

Генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который вошел в десятку кандидатов в Верховную Раду от партии "Слуга народа", не собирается уходить с руководящей должности.

Об этом написал он в своем Facebook. Ткаченко также опубликовал фото вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное на съезде политсилы.

"Более 20 лет я был за спинами тех, кто делает сейчас селфи. Сегодня я решил пойти в политику в первой десятке списка партии "Слуга народа". У меня будо немало возможностей стать депутатом и раньше, но именно сейчас я почувствовал, что "окно возможностей" перезагрузки власти не было", – написал Ткаченко.

Зеленский и Ткаченко Facebook Александра Ткаченко

Он подчеркнул, что не планирует идти в политику более, чем на один срок. Ткаченко также рассказал о своих приоритетах в парламенте.

"Меня интересует два вопроса: местное самоуправление – я верю в силу городов – и гуманитарная политика. С "1+1" до завершения избирательной кампании никуда не иду, редакционная политика и менеджмент у нас давно разделены", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

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