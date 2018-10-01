В последнее время политики активно используют судебную реформу в качестве лозунга на будущих выборах. Одни предлагают что-то конкретное, другие – просто играют на правовой неосведомленности и общей озлобленности украинцев на чиновников. "Мы должны перестроить судебную систему, переизбрать всех судей, и будет всем счастье", - звучит это примерно так.

Очевидно, что некоторым политикам речь пишут даже не профессиональные юристы, а обычные политологи-пиарщики, задача которых – вызвать эмоцию и создать позитивный образ "реформатора".

Если мы возьмем любой опрос, в том числе и небольшие опросы, проведенные "Право ТВ", единицы наших граждан понимают, чем занимаются суды, и еще меньше – в курсе, что же собой представляет нынешняя судебная реформа. Это отражается на данных о высоком уровне недоверия, которыми так любят оперировать активисты, опрашивая людей, которые ни разу не сталкивались с судами, - пишет Святослав Пограничный для Sud.ua.

Хотя, согласно опросу, проведенному Программой USAID реформирования сектора юстиции "Новое правосудия" по результатам 2017 года (Первого круга Всеукраинских опросов граждан, судей и юристов по судебной реформе и восприятия коррупции) доверие граждан Украины к судам и судебной власти выросло по сравнению с 2015 годом с 5% до 12%, что является наибольшим показателем роста среди других ветвей власти.

Для справки: опыт судей США, которые работали в непростых условиях, к примеру, в районах с высоким уровнем преступности и колоссальным уровнем недоверия к институту судов как таковых, показывает, что основное – это обеспечить доступ к правосудию и постоянное взаимодействие с территориальной общиной. Поэтому одним из способов решения проблемы в США стало создание т.н. общинных судов (community courts).

Однако в Украине мы от выборов к выборам получаем одни и те же обещания. Мало кто из политиков и активистов говорит об истоках недоверия – о том, что украинцам необходимо бесплатное правовое образование, необходима реформа школьного образования и обучение азам права, что также дальнейшее развитие бесплатной правовой помощи. В ином случае мы никогда не преодолеем правовой нигизлизм, коррупцию (которая часто рождается от непонимания, что можно получить какую-то услугу бесплатно или как пожаловаться на чиновника) и взаимное нарушение прав и свобод, начиная с соблюдения ПДД.

Ведь самый эффективный способ защиты от недобросовестных чиновников – это знание своих прав. Более того, в ходе судебной реформы сделано многое, чтобы сработать на упреждение не доводить дело до суда – внедрено досудебное урегулирование конфликта судьей, а также упрощены механизмы защиты от произвола государства в админсудах.

Итак, что мы обнаружим, если провести fact check (*проверку фактов) в статье певца, а теперь еще и кандидата в Президенты Украины Святослава Вакарчука, которую разместили на главной странице "Украинской правды".

1. Манипуляция общим

Обычный прием манипулятивной статьи: начать с утверждения, с которым, скорее всего, согласно большинство читателей, и вести от общего к конкретному.

"Люди бачать, як багатіють чиновники, що живуть на "одну зарплату", і відчувають сум, коли їхні власні родичі емігрують, бо не мають перспектив прогодувати родину.

Бачать, у якому розкішному одязі ходять політики, що борються "за права простих людей", і відчувають розпач, коли не можуть купити зимові чоботи своїй дитині".

Итак, о судьях в начале статьи – ни слова.

Получают ли все судьи высокие зарплаты? Судья райсуда, не прошедший квалифоценивание получает от 16 до 20 тыс грн. Кроме того, в проект Госбюджета – 2019 г. обещанное повышение зарплат судьям вовсе собрались заморозить.

А для того, чтобы оценить высокий уровень финансирования судебной системы, достаточно зайти в туалет райсуда в любой области.

Более того, сами активисты не раз говорили, что судьям надо повысить зарплату, чтобы устранить соблазн брать взятки.

Как отмечают сами судьи, если сравнить уровень зарплат в пересчете на доллары, которые они получали в 2005-2008 гг., то теперь из-за общих экономических проблем в Украине, они упали также, как и у других граждан.

2. Иностранцы-судьи по хозяйственным делам

"Слід всерйоз подумати про залучення авторитетних іноземних суддів до ведення справ в Україні. Це, в першу чергу, стосується господарських справ, а особливо – апеляцій та касацій".

Обсуждение закона о Высшем антикоррупционном суде показало, что иностранные судьи не очень-то спешат в Украину. Предложенная активистами модель, при которой иностранные судьи рассматривали бы дела о коррупции, не получила одобрение у международных экспертов, в итоге от нее отказались.

Кроме того, возникает вопрос – почему именно о хозяйственных спорах задумался автор, т. е. Святослав Вакарчук.

Чем хуже обычные гражданские дела, например, о кредитах-задолженностях, что правда влияет на доверие обычных граждан Украины к судам?

Ведь любые иностранные компании, заключая договор, могут определить в арбитражной оговорке, в каком суде хотят решать спор. Для рассмотрения хозяйственных дел существуют и третейские суды.

Для этого автору статьи достаточно было открыть Хозяйственный процессуальный кодекс, ст. 4, ч. 5:

"Угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) допускається.

До міжнародного комерційного арбітражу за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що відповідає вимогам, визначеним законодавством України про міжнародний комерційний арбітраж, крім випадків, визначених законом.

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом".

Но он почему-то этого не сделал.

3. Обновление судейского корпуса.

"По-перше, слід здійснити повне оновлення суддівського корпусу"

Не дожидаясь сегодняшней переаттестации, уволились 2470 судей, то есть, 28% от их общего количества (в начале процедуры в Украине было 8000 судей).

А те, что остались – 5800 или вынуждены пройти оценивание, или будут уволены.

Во время этой процедуры проверяется все: от авто, имений судьи и его семьи, его знаний, количество жалоб граждан. Собеседование с членами ВККС транслируется в режиме реального времени. Досье на каждого судью также находится в свободном для всех доступе.

Достаточно почитать сообщения в группах юристов, чтобы понять – судебную систему сейчас активно очищают от недобропорядочных судей. Кто не захотел уйти сам – того уволят по результатам переаттестации (квалифоценивания, которое обязаны пройти все судьи). К слову, это одна из причин, по которой сейчас дела в судах назначаются с задержкой, а то и вовсе на полгода вперед – там попросту не хватает судей с полномочиями.

Возможно, в судьи стоит набирать активистов? Или позволить побыть судьями райсудов народным депутатам, с ротацией раз в несколько лет. Может, тогда политикам перестанет хотеться каждый раз перестраивать судебную систему под себя.

4. Верховный Суд

"Реформа Верховного Суду показала – стара система не оновить сама себе добровільно. Як хірург, що не зробить складну операцію собі. Судді приречені бути упередженими, бо боятимуться зробити самим собі боляче"

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Каждый четвертый судья, избранный в новый Верховный Суд, ранее не работал в судебной системе. Напомним, что возможность стать судьей ВС получили не только судьи различных инстанций, но и ученые, и адвокаты. Их добропорядочность проверил Общественный совет, состоящий из активистов. Этих активистов выбрали организации, которые сотрудничали с проектами международной помощи.

Опять-таки, все процессы мы могли наблюдать онлайн, по каждому кандидату в ВС было собрано и опубликовано публично досье. Каких-либо влияний или нарушений со стороны органов, которые выбирали новых судей ВС, во время конкурса обнаружено не было, в т. ч. активистами.

5. О борьбе с судьями-коррупционерами

"По-третє, слід створити умови, за яких судді будуть боятися займатися корупцією.

Спочатку, знову ж таки, оновити склад касаційного суду. Він має отримати повну довіру суспільства. Далі, якщо якийсь суддя першої інстанції матиме велику кількість справ, повернутих після касації, це має стати підставою для розгляду його/її дій тією ж таки ВККС. Якщо розгляд покаже упередженість або незаконність дій судді, то його/її має бути негайно звільнено".

Во времена всех Президентов Высший совет юстиции (теперь ВСП) разбирал вопросы, касающиеся причин отмены высшими судами решений судей нижестоящих инстанций. Так и сейчас – если есть решение ВС в подобном споре, судья обязан на него ориентироваться.

Любой человек может пожаловаться на действия судьи.

Однако незаконность действий судьи и его собственная правовая позиция по делу, которую он может обосновать – это разные вещи.

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Подытожим. Мы имеем набор лозунгов, которые озвучиваются практически всеми политиками. Но в очередной раз в них отсутствует главное: судебная система хоть и является звеном, которое защищает права граждан, но она не должна быть завалена делами, исками и жалобами. Для этого права граждан должны соблюдаться как при принятии новых законов парламентом, так и чиновниками при исполнении этих законов. Исправление Фемидой уже допущенных ошибок другими ветвями власти – это экстенсивный метод, который вряд ли приведет к благосостоянию и стабильности.

Ведь, как верно отметил Вакарчук в конце своей статьи, нужно "привести до влади Справедливість, яка разом зі Здоровим Глуздом і Патріотизмом стануть Законом… Законом – одним для всіх. І для президента, і для домогосподарки".