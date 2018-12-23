Статус ветеранов УПА в Украине: Порошенко поставил точку

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении ветеранам Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН) статуса участников боевых действий.

Информация "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (№8519) обнародована на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в перечень участников боевых действий добавляются лица, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в прошлом столетии в составе УПА, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Все вышеперечисленные лица признаны борцами за независимость Украины в XX веке. В статусе закона указано, что он был возвращен с подписью президента 22 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий (УБД) борцам за независимость Украины в XX веке, которыми признали воинов УПА.