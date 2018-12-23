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Статус ветеранов УПА в Украине: Порошенко поставил точку

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении ветеранам Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН) статуса участников боевых действий.

Информация "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (№8519) обнародована на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в перечень участников боевых действий добавляются лица, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в прошлом столетии в составе УПА, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

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Все вышеперечисленные лица признаны борцами за независимость Украины в XX веке. В статусе закона указано, что он был возвращен с подписью президента 22 декабря.

Статус ветеранов УПА в Украине: Порошенко поставил точку
Статус ветеранов УПА в Украине: Порошенко поставил точку

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий (УБД) борцам за независимость Украины в XX веке, которыми признали воинов УПА.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныУПАЗаконодательство
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Рорк Говард
Рорк Говард
Больше трэша!!!! Это уже сюр какой то))
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
А всеми формами вооруженной борьбы за независимость Украины будут считаться истребление поляков, евреев и русских ради освобождения украинского жизненного пространства во имя великого будущего величайшей украинской нации?
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3
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Пеця приравнял фашистов к героям Украины. Осталось 20 апреля сделать государственным праздником и обьявить его выходным днём.
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Долдонов Челдон
Долдонов Челдон
Carpenter Oleg, ближе к выборам сделает.
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