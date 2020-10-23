Это просто феерично. Немного любопытной статистики. Мне начали сбрасывать информацию с разных избирательных участков. Так вот везде есть интересная тенденция.

Харьков, Северная Салтовка, Школа 164, участок #631289. Согласно документам должны были принять бюллетени:

Мэр 1875

Область 1874

Район 1874

Город 1875

Насчитали:

Мэр 1878 (+3)

Область 1877 (+3)

Район 1877 (+3)

Город 1890 (+25)

И это при том, что бюллетени - документы строгой отчетности. На соседнем участке #631291 ситуация не лучше.

Согласно документам должно быть 2004 бюллетеня.

В итоге:

Мэр 2001

Область 2009

Район 2007

Город 2017

Это значит, что куда-то пропали 3 бюллетеня для голосования за мэра, но остальных привезли больше: область +5 бюлл., район +3 бюлл., город +13 бюлл. В общем люди которые участвуют ещё с начала двухтысячных в тройках ДВК пишут, что такого треша раньше никогда не было. Члены комиссий задолбались писать акты. Но они люди ответственные. Вопрос ещё и в том, а сколько ещё отпечатали таких "лишних" бюллетеней и у кого они сейчас?

Но это ещё не все. На участках для голосования все еще нет пломб на скриньки для голосования, нет транспортных мешков. Всего этого нет на утро пятницы. Может ещё привезут, но раньше все завозили одновременно. Теперь никто ни в чем не уверен. Кроме всего этого на участках нет антисептиков. И это во время эпидемии коронавируса, когда каждый день наблюдаем рост количества заболевших. Зато заставили поставить ковидные кабинки, где будут голосовать люди с повышенной температурой от 37.6. Вот такого ноу-хау от этой недовласти я не ожидал. Приглашать больных коронавирусом на участки, чтоб они заражали остальных? Оригинально. А организовать для таких больных голосования на дому эти квартальные аниматоры не догадались? На кабинке будет специальная табличка о том, что она для людей с высокой температурой. И это все отличие. На фото эта ковидная кабинка помечена крестиком. Хорошо, что не похоронным. Так что добро пожаловать в очаги распространения COVID-19, которые власть подготовила для вас.

В общем все по Льюису Керроллу:

- Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее!

А вы присылайте мне и дальше информацию. О таких "достижениях" надо рассказывать, чтоб до людей дошло, что происходит. Хотя бы до какой-то части избирателей. Потому что без этого выздоровление общества невозможно.