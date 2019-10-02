"Стать крепостью перед Зеленским!" Тимошенко мощно обратилась к Раде

"Формула Штайнмайера" неприемлема для Украины, поэтому Верховная Рада в сотрудничестве с президентом должны разработать и принять украинскую формулу достижения мира и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с парламентской трибуны. Она отметила: "формула Штайнмайера" предусматривает, что выборы в местные органы власти и их легализация на оккупированных территориях пройдут без демилитаризации Донбасса, восстановления границы под контролем Украины и без возврата закона и Конституции Украины и перемещенных лиц ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Формула Штайнмайера" в дипломатическом мире понимается, как: сначала выборы, а потом – как жизнь покажет. А формула Украины – сначала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница", – объяснила политик.

Юлия Тимошенко антикор

"Мы как парламент, как команда должны стать у президента, а скорее даже крепостью перед ним. Нам надо здесь, в парламенте, сделать украинскую формулу урегулирования войны на Востоке, возвращение территорий в Украину и, безусловно, возвращение мира", – подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что действующий закон об особом статусе Донбасса, принятый предыдущим созывом, содержит катастрофические угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы были единственной командой, которая голосовала против этого законопроекта. И когда сегодня кто-то выступает против автономии Донецкой и Луганской областей, давайте честно скажем: фактическая автономия была заложена в том законе об особом статусе", – отметила Тимошенко.

Именно поэтому, по ее убеждению, сейчас нужно принять такие изменения в закон, отображающие интересы нашего государства и народа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!