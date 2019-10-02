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2 октября • обновлено в 18:03
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"Стать крепостью перед Зеленским!" Тимошенко мощно обратилась к Раде

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"Формула Штайнмайера" неприемлема для Украины, поэтому Верховная Рада в сотрудничестве с президентом должны разработать и принять украинскую формулу достижения мира и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с парламентской трибуны. Она отметила: "формула Штайнмайера" предусматривает, что выборы в местные органы власти и их легализация на оккупированных территориях пройдут без демилитаризации Донбасса, восстановления границы под контролем Украины и без возврата закона и Конституции Украины и перемещенных лиц ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Формула Штайнмайера" в дипломатическом мире понимается, как: сначала выборы, а потом – как жизнь покажет. А формула Украины – сначала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница", – объяснила политик.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

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"Я все разрулю": Зеленский отказался объяснять в Раде "формулу Штайнмайера"

"Мы как парламент, как команда должны стать у президента, а скорее даже крепостью перед ним. Нам надо здесь, в парламенте, сделать украинскую формулу урегулирования войны на Востоке, возвращение территорий в Украину и, безусловно, возвращение мира", – подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что действующий закон об особом статусе Донбасса, принятый предыдущим созывом, содержит катастрофические угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы были единственной командой, которая голосовала против этого законопроекта. И когда сегодня кто-то выступает против автономии Донецкой и Луганской областей, давайте честно скажем: фактическая автономия была заложена в том законе об особом статусе", – отметила Тимошенко.

Именно поэтому, по ее убеждению, сейчас нужно принять такие изменения в закон, отображающие интересы нашего государства и народа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юлия Тимошенко
Теги
Формула Штайнмайера ВО Батьківщина
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Непонятно,что все взбудоражились.Зе после телефонных разговоров и встречс Трампом,где он,конечно ,попал под раздачу и несколько испортил отношения с Макроном и Меркель.,нужно было выиграть время и поэтому и была подпись под формулой Штайнмайера.Ну договорились,еще в 2 местах разведут вооруженные силы.А дальше чтобы провести закон о выборах,особом статусе,языке нужно одобрение Рады.и ВСЕ ОТОДВИГАЕТСЯ ОПЯТЬ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
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руденко евгений
руденко евгений
Волгоград Ец, поэтому он Бывший министр...
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Сироткин Андрюха, Да один ваш министр,Омелян если не ошибаюсь,собрался на танке въехатьв Москву.А дальше непонятки,то ли танк сломался,либо в последний момент в штаны наложил
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский за ведро картошки готов сдать Украину! жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, ты провокатор? после ареста "опг" Зеленского, не пройдёт и суток, как войска будут введены - в этот раз Путин не упустит свой шанс...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Она права, войну нужно вести до последнего украинца! А потом придём мы, и поднимем оставшиеся от бывшей Украины самые вкусные кусочки!
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